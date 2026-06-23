Tragedia pod Warszawą. Nie żyje 15-latek, trwało dramatyczne poszukiwanie w wodzie

23 czerwca 2026 18:25 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie na terenie glinianek w Zielonce koło Warszawy. Podczas kąpieli w niestrzeżonym zbiorniku wodnym życie stracił 15-letni chłopiec. Na miejscu przez kilkadziesiąt minut trwała akcja ratunkowa z udziałem strażaków i nurków.

Fot. Łukasz / Warszawa w Pigułce

Dramat rozegrał się podczas kąpieli

Zdarzenie miało miejsce około godziny 15:10. Według wstępnych ustaleń kilku nastolatków spędzało czas nad wodą. Chłopcy korzystali z pomostu, pływali w zbiorniku i oddalili się od brzegu.

Zobacz również:

W pewnym momencie jeden z nastolatków zaczął mieć problemy z utrzymaniem się na powierzchni. Jeden z kolegów próbował mu pomóc, jednak sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Chłopiec zniknął pod wodą i nie wypłynął na powierzchnię.

Na miejsce skierowano specjalistyczne służby

Po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Do działań skierowano straż pożarną oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Warszawy. Ratownicy prowadzili poszukiwania zarówno na powierzchni akwenu, jak i pod wodą.

Po około godzinie jeden z nurków odnalazł ciało nastolatka. Chłopiec został wydobyty na brzeg, jednak nie było już możliwości uratowania jego życia. Ratownicy potwierdzili zgon 15-latka.

Ofiarą był nastolatek z Ukrainy

Z przekazanych informacji wynika, że zmarły chłopiec był obywatelem Ukrainy. Okoliczności tragedii będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.

Co to oznacza dla Ciebie?

Wraz z rozpoczęciem wakacji służby regularnie apelują o zachowanie szczególnej ostrożności nad wodą. Największe zagrożenie stanowią niestrzeżone akweny, gdzie w razie niebezpieczeństwa pomoc może nadejść z opóźnieniem.

Zobacz również:

Ratownicy przypominają, aby nie przeceniać swoich umiejętności pływackich, nie oddalać się zbyt daleko od brzegu oraz korzystać wyłącznie z kąpielisk objętych nadzorem ratowników. Chwila nieuwagi lub utrata sił w wodzie może doprowadzić do tragedii, czego bolesnym przykładem jest zdarzenie w Zielonce.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna