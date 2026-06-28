Tragedia pod Warszawą. Trwają poszukiwania 20-latka, który zniknął pod wodą w Narwi
W niedzielę, 28 czerwca, o godzinie 14:52, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o osobie tonącej w rejonie mostu Pancera w Nowym Dworze Mazowieckim pod Warszawą. Na miejsce skierowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej, ratowników OSP Ratownictwo Wodne, Nowodworskie WOPR, a także Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z warszawskiej JRG 1.
Świadek też wymagał pomocy
Jak ustaliła redakcja, na pomoc tonącemu rzucił się przypadkowy świadek zdarzenia – i sam również znalazł się w niebezpieczeństwie. Według aktualizacji z godziny 16:10, mężczyznę udało się wyciągnąć z wody na brzeg. Jest przytomny.
Akcja ratunkowa zakończona, trwa poszukiwanie ciała
Z informacji przekazanych o godzinie 17:00 wynika, że obaj mężczyźni mają po 20 lat i są obywatelami Ukrainy. Akcja ratunkowa została zakończona – strażacy, przeszukujący wcześniej dno rzeki przy pomocy sonaru, prowadzą obecnie działania o charakterze humanitarnym, mające na celu odnalezienie ciała 20-latka, który zniknął pod powierzchnią wody.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.