Tragedia pod Warszawą. Trwają poszukiwania 20-latka, który zniknął pod wodą w Narwi

28 czerwca 2026 18:49 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W niedzielę, 28 czerwca, o godzinie 14:52, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o osobie tonącej w rejonie mostu Pancera w Nowym Dworze Mazowieckim pod Warszawą. Na miejsce skierowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej, ratowników OSP Ratownictwo Wodne, Nowodworskie WOPR, a także Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z warszawskiej JRG 1.

Tragedia pod Warszawą. Trwają poszukiwania 20-latka, który zniknął pod wodą w Narwi Fot. Warszawa w Pigułce
Tragedia pod Warszawą. Trwają poszukiwania 20-latka, który zniknął pod wodą w Narwi Fot. Warszawa w Pigułce

Świadek też wymagał pomocy

Jak ustaliła redakcja, na pomoc tonącemu rzucił się przypadkowy świadek zdarzenia – i sam również znalazł się w niebezpieczeństwie. Według aktualizacji z godziny 16:10, mężczyznę udało się wyciągnąć z wody na brzeg. Jest przytomny.

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Z informacji przekazanych o godzinie 17:00 wynika, że obaj mężczyźni mają po 20 lat i są obywatelami Ukrainy. Akcja ratunkowa została zakończona – strażacy, przeszukujący wcześniej dno rzeki przy pomocy sonaru, prowadzą obecnie działania o charakterze humanitarnym, mające na celu odnalezienie ciała 20-latka, który zniknął pod powierzchnią wody.

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