Tragedia w górach! Lawina porwała wspinaczy, ratownicy odnajdują kolejne ciała.

3 listopada 2025 13:11 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Tragedia w Alpach. Na północy Włoch rozegrał się dramat, który wstrząsnął całym regionem. W Alpach Lepontyńskich zeszła potężna lawina, grzebiąc pod sobą grupę wspinaczy.

Fot. Łukasz/ Warszawa w Pigułce

Ratownicy przez wiele godzin walczyli z czasem i ekstremalnymi warunkami, by odnaleźć zaginionych. Niestety, bilans ofiar rośnie służby potwierdziły odnalezienie kolejnych ciał.

Do tragedii doszło w prowincji Verbano-Cusio-Ossola, w miejscu popularnym wśród doświadczonych alpinistów. Według wstępnych ustaleń, grupa wyruszyła na szlak mimo obowiązujących ostrzeżeń o wysokim zagrożeniu lawinowym. W pewnym momencie ogromna masa śniegu oderwała się od zbocza i runęła w dół z olbrzymią siłą, porywając wspinaczy w przepaść.

Akcja ratunkowa była wyjątkowo trudna. Ratownicy musieli mierzyć się z silnym wiatrem, niską temperaturą i ryzykiem kolejnych lawin. Na miejsce sprowadzono psy tropiące i specjalistyczny sprzęt do poszukiwań pod śniegiem. Mimo wysiłków służb, kolejne godziny przynosiły jedynie tragiczne odkrycia. Władze regionu potwierdziły, że ofiar jest więcej, niż początkowo sądzono.

Służby apelują o rozwagę i przypominają, że warunki w górach w ostatnich dniach są wyjątkowo niebezpieczne. Obfite opady śniegu i silny wiatr tworzą idealne warunki do powstawania lawin. Eksperci ostrzegają, że nawet dobrze przygotowani wspinacze nie są w stanie przewidzieć momentu, w którym śnieg ruszy z olbrzymią prędkością.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli planujesz zimowy wyjazd w góry, potraktuj tę tragedię jako ostrzeżenie. Zanim wyruszysz, sprawdź aktualny poziom zagrożenia lawinowego i prognozy pogody. Nie lekceważ komunikatów ratowników i nie wychodź na szlaki, które uznano za ryzykowne. Zabierz ze sobą sprzęt ratunkowy i poinformuj bliskich o planowanej trasie.

Ta tragedia to kolejny dowód, że natura nie wybacza błędów. Góry potrafią zachwycać, ale też zabierać życie w jednej chwili. Włoska lawina przypomina, że ostrożność i pokora wobec sił przyrody są najważniejszym wyposażeniem każdego, kto rusza w góry zimą.

Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl 

