Tragedia w Nowym Dworze Mazowieckim. Mężczyzna spadł z wysokości
3 lipca do Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie o upadku mężczyzny z wysokości. Poszkodowany został zabrany do szpitala.
Na miejscu zdarzenia działały zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nowy Dwór Mazowiecki oraz OSP Nowy Dwór Mazowiecki.
Szczegółowe okoliczności zdarzenia nie zostały podane w komunikacie straży pożarnej.
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