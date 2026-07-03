Tragedia w Nowym Dworze Mazowieckim. Mężczyzna spadł z wysokości

3 lipca 2026 19:16 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

3 lipca do Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie o upadku mężczyzny z wysokości. Poszkodowany został zabrany do szpitala.

Fot. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim
Fot. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Na miejscu zdarzenia działały zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nowy Dwór Mazowiecki oraz OSP Nowy Dwór Mazowiecki.

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Szczegółowe okoliczności zdarzenia nie zostały podane w komunikacie straży pożarnej.

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