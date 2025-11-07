Tragedia w powiecie ostrołęckim. Nie żyje rowerzystka potrącona przez samochód. Droga całkowicie zablokowana
Do tragicznego wypadku doszło dziś wieczorem w miejscowości Zdunek w powiecie ostrołęckim. Na oznakowanym odcinku drogi kierowca samochodu osobowego śmiertelnie potrącił rowerzystkę. Na miejscu pracują policjanci, prokurator oraz służby ratunkowe. Droga jest całkowicie nieprzejezdna.
Śmiertelne potrącenie w miejscowości Zdunek
Zgłoszenie o wypadku wpłynęło około godziny 18:50. Według wstępnych informacji, do potrącenia doszło na prostym odcinku drogi. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej, życia kobiety nie udało się uratować.
Kierowca samochodu osobowego uczestniczącego w zdarzeniu był trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tragedii oraz to, czy rowerzystka była prawidłowo oświetlona i poruszała się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
Droga całkowicie zablokowana
W wyniku zdarzenia droga w miejscowości Zdunek jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin – funkcjonariusze wykonują oględziny miejsca wypadku i zabezpieczają ślady.
Policja kieruje samochody na objazdy lokalnymi drogami i apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
Apel służb
To kolejne tragiczne zdarzenie z udziałem rowerzysty w ostatnich tygodniach. Policjanci przypominają o obowiązku używania elementów odblaskowych i oświetlenia po zmroku, a także o zwiększeniu czujności kierowców – szczególnie na nieoświetlonych odcinkach dróg.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.