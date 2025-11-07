Tragedia w powiecie ostrołęckim. Nie żyje rowerzystka potrącona przez samochód. Droga całkowicie zablokowana

7 listopada 2025 19:51 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do tragicznego wypadku doszło dziś wieczorem w miejscowości Zdunek w powiecie ostrołęckim. Na oznakowanym odcinku drogi kierowca samochodu osobowego śmiertelnie potrącił rowerzystkę. Na miejscu pracują policjanci, prokurator oraz służby ratunkowe. Droga jest całkowicie nieprzejezdna.

Fot. Warszawa w Pigułce

Śmiertelne potrącenie w miejscowości Zdunek

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło około godziny 18:50. Według wstępnych informacji, do potrącenia doszło na prostym odcinku drogi. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej, życia kobiety nie udało się uratować.

Kierowca samochodu osobowego uczestniczącego w zdarzeniu był trzeźwy. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tragedii oraz to, czy rowerzystka była prawidłowo oświetlona i poruszała się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Droga całkowicie zablokowana

W wyniku zdarzenia droga w miejscowości Zdunek jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin – funkcjonariusze wykonują oględziny miejsca wypadku i zabezpieczają ślady.

Policja kieruje samochody na objazdy lokalnymi drogami i apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Apel służb

To kolejne tragiczne zdarzenie z udziałem rowerzysty w ostatnich tygodniach. Policjanci przypominają o obowiązku używania elementów odblaskowych i oświetlenia po zmroku, a także o zwiększeniu czujności kierowców – szczególnie na nieoświetlonych odcinkach dróg.

 

