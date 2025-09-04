Tragedia w świecie mody! Odeszła ikona włoskiego stylu, branża w żałobie.

Odszedł mistrz minimalizmu. W wieku 91 lat zmarł Giorgio Armani, ikoną włoskiej mody. Środowisko mody pogrążyło się w żałobie. Według doniesień Reutersa, Giorgio Armani, legendarny projektant znany z eleganckiego minimalizmu i założyciel imperium luksusowej mody, zmarł dziś w wieku 91 lat. Informację potwierdzono we włoskich mediach.

Życie poświęcone stylowi

Armani był niekwestionowanym pionierem mody ready-to-wear o globalnym zasięgu. Jego marka nie tylko zrewolucjonizowała modę poprzez ikoniczne garnitury i klasyczne sylwetki, ale też rozszerzyła działalność o perfumy, akcesoria i hotele projektowane z jedynym w swoim rodzaju wyczuciem stylu.

Dziedzictwo, które zainspirowało cały świat

Z Piacenzy we Włoszech rozpoczął karierę od dekorowania wystaw sklepowych, by w 1975 roku założyć dom mody, który stał się symbolem elegancji wśród gwiazd i przywódców. Jego wpływ na światowy rynek mody był ogromny, a nazwisko Armani stało się synonimem luksusu. To śmierć kreatora, który zdefiniował nowoczesne podejście do elegancji. Jego styl był ponadczasowy, a wpływ na przemysł — niezaprzeczalny.

 

 

 

