Tragedia w taksówce. Kierowca zaatakowany nożem. Trwa obława
Na jednej z głównych ulic Krakowa doszło do brutalnego ataku, który wstrząsnął mieszkańcami miasta. Klient taksówki niespodziewanie zaatakował kierowcę nożem, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Trwa policyjna obława, a służby apelują o ostrożność.
Taksówkarz zaatakowany nożem w Krakowie. Trwa obława za napastnikiem
Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątkowe popołudnie na Alei Pokoju w Krakowie. Podczas kursu taksówkowego jeden z klientów zaatakował kierowcę nożem. Jak wynika z ustaleń, sprawca zadał taksówkarzowi kilka ciosów, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.
Stan poszkodowanego kierowcy
Ranny mężczyzna został szybko przewieziony do szpitala. Lekarze potwierdzili, że doznał kilku ran ciętych, jednak jego stan jest stabilny i nie zagraża życiu. Policja nie ujawnia szczegółowych okoliczności ataku, ale podkreśla, że reakcja świadków i szybkie wezwanie służb pozwoliły na natychmiastową pomoc poszkodowanemu.
Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia i obecnie jest intensywnie poszukiwany. Na terenie miasta trwa obława, w którą zaangażowano liczne patrole policji. Mundurowi sprawdzają monitoring i przesłuchują świadków, aby jak najszybciej ustalić tożsamość sprawcy.
Incydent wstrząsnął środowiskiem taksówkarskim w Krakowie. Kierowcy zwracają uwagę, że ich praca wiąże się z dużym ryzykiem, ponieważ przewożą nieznajomych pasażerów i często kursują nocą. Zdarzenia takie jak piątkowy atak potęgują obawy o bezpieczeństwo i mogą stać się impulsem do dyskusji o dodatkowych zabezpieczeniach w pojazdach. Na razie priorytetem policji pozostaje zatrzymanie sprawcy i wyjaśnienie wszystkich okoliczności brutalnego napadu.
