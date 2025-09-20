Tragedia w USA. Dwóch polskich żołnierzy zginęło podczas szkolenia
Tragiczne wieści napłynęły z USA – podczas nocnego szkolenia spadochronowego zginęło dwóch polskich żołnierzy Wojsk Specjalnych. Noc przyniosła też kolejne napięcia w Europie Wschodniej po wtargnięciu rosyjskich myśliwców w przestrzeń Estonii oraz katastrofę amerykańskiego śmigłowca Black Hawk.
Tragiczna noc. Dwóch polskich żołnierzy zginęło w USA, napięcie w Europie Wschodniej rośnie
Ostatnie godziny przyniosły dramatyczne wydarzenia na świecie. W Stanach Zjednoczonych podczas nocnego szkolenia spadochronowego zginęło dwóch polskich żołnierzy Wojsk Specjalnych. To jednak nie jedyna tragiczna wiadomość – w USA rozbił się także śmigłowiec Black Hawk, a w Europie wzrosło napięcie po wtargnięciu rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii.
Polscy żołnierze zginęli w USA
Wojsko Polskie poinformowało o śmierci dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych biorących udział w nocnym szkoleniu spadochronowym w Stanach Zjednoczonych. Okoliczności tragedii wyjaśnia specjalna komisja. Kondolencje rodzinom zmarłych złożyli minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Karol Nawrocki.
Rosja znów prowokuje. NATO reaguje
Kolejne zaniepokojenie wywołało naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie MiGi-31. Na incydent zareagowała Estonia, domagając się uruchomienia konsultacji sojuszniczych na podstawie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Sprawa ma zostać omówiona podczas posiedzenia Rady NATO w przyszłym tygodniu.
Kreml zaprzeczył, że doszło do wtargnięcia, jednak stanowisko to podważają raporty m.in. Szwecji, której myśliwce Gripen przechwyciły rosyjskie maszyny lecące w kierunku Królewca. Komentarza udzielił także prezydent USA Donald Trump, który stwierdził: „Nie podoba mi się to. To mogą być duże kłopoty”.
Katastrofa amerykańskiego śmigłowca
Tragiczne wiadomości napłynęły także z USA, gdzie w katastrofie wojskowego śmigłowca MH-60 Black Hawk zginęło czterech żołnierzy amerykańskiej armii. Byli członkami elitarnego zespołu realizującego nocne misje. Do wypadku doszło w środę, ale armia poinformowała o nim dopiero w nocy z piątku na sobotę. Śledczy ustalają przyczyny katastrofy.
Finlandia wraca do produkcji min
Kolejnym zaskoczeniem jest decyzja Finlandii. Po wypowiedzeniu Traktatu z Ottawy zakazującego użycia i produkcji min przeciwpiechotnych, tamtejszy minister obrony Antti Hakkanen ogłosił, że produkcja zostanie wznowiona już w styczniu 2026 roku.
Plany prezydenta Nawrockiego
Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką udaje się dziś do Stanów Zjednoczonych. We wtorek weźmie udział w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W planach są spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, a także z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.