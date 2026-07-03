Tragedia w Warszawie. 41-letni mężczyzna zginął na terenie budowy na Pradze-Południe

3 lipca 2026 15:17 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W czwartek, 2 lipca, przy ulicy Władysława Umińskiego na Pradze-Południe doszło do tragicznego zdarzenia. 41-letni mężczyzna wszedł na teren budowy i wspiął się na żuraw budowlany, po czym spadł z wysokości kilkudziesięciu metrów. Mimo szybkiej interwencji służb jego życia nie udało się uratować.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Czynności służb na miejscu

Na miejsce zdarzenia, zlokalizowane naprzeciwko Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, skierowano policjantów, zespół ratownictwa medycznego oraz straż pożarną. Teren został zabezpieczony. Funkcjonariusze prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Okoliczności zdarzenia są na tym etapie wyjaśniane.

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