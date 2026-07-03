Tragedia w Warszawie. 41-letni mężczyzna zginął na terenie budowy na Pradze-Południe
W czwartek, 2 lipca, przy ulicy Władysława Umińskiego na Pradze-Południe doszło do tragicznego zdarzenia. 41-letni mężczyzna wszedł na teren budowy i wspiął się na żuraw budowlany, po czym spadł z wysokości kilkudziesięciu metrów. Mimo szybkiej interwencji służb jego życia nie udało się uratować.
Czynności służb na miejscu
Na miejsce zdarzenia, zlokalizowane naprzeciwko Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, skierowano policjantów, zespół ratownictwa medycznego oraz straż pożarną. Teren został zabezpieczony. Funkcjonariusze prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Okoliczności zdarzenia są na tym etapie wyjaśniane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.