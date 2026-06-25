Tragedia w Warszawie. Rozbił się samolot. Są pierwsze informacja o ofiarach [WIDEO]

25 czerwca 2026 13:41 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do tragicznego wypadku doszło na warszawskim Bemowie. W rejonie ul. Powstańców Śląskich 127A rozbił się niewielki samolot. Według oficjalnie potwierdzonych informacji co najmniej dwie osoby zginęły, a jedna została ranna. Na miejscu pracują policja, straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego oraz inne służby.

Katastrofa samolotu na Bemowie. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Katastrofa samolotu na Bemowie. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Tragiczny wypadek na Bemowie

Służby otrzymały zgłoszenie o katastrofie niewielkiego statku powietrznego. Teren został natychmiast zabezpieczony, a ratownicy przystąpili do działań. Mimo podjętej akcji nie udało się uratować życia co najmniej dwóch osób. Jedna osoba odniosła obrażenia i została objęta pomocą medyczną.

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Na miejscu pracują policja i straż pożarna

Okolice miejsca zdarzenia zostały odgrodzone. Policjanci zabezpieczają teren, a strażacy prowadzą działania związane z usuwaniem skutków katastrofy. W czynnościach uczestniczą również śledczy, którzy będą wyjaśniać przyczyny wypadku.

Śledztwo wyjaśni okoliczności katastrofy

Dokładne przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Śledczy będą analizować wszystkie okoliczności katastrofy, a miejsce zostanie poddane szczegółowym oględzinom. Niewykluczone, że do sprawy włączy się również Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Co to oznacza dla mieszkańców?

W rejonie ul. Powstańców Śląskich 127A mogą występować utrudnienia w ruchu. Mieszkańcy powinni stosować się do poleceń służb i omijać miejsce zdarzenia do czasu zakończenia działań ratowniczych i procesowych.

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