Tragedia w Warszawie. Rozbił się samolot. Są pierwsze informacja o ofiarach [WIDEO]
Do tragicznego wypadku doszło na warszawskim Bemowie. W rejonie ul. Powstańców Śląskich 127A rozbił się niewielki samolot. Według oficjalnie potwierdzonych informacji co najmniej dwie osoby zginęły, a jedna została ranna. Na miejscu pracują policja, straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego oraz inne służby.
Tragiczny wypadek na Bemowie
Służby otrzymały zgłoszenie o katastrofie niewielkiego statku powietrznego. Teren został natychmiast zabezpieczony, a ratownicy przystąpili do działań. Mimo podjętej akcji nie udało się uratować życia co najmniej dwóch osób. Jedna osoba odniosła obrażenia i została objęta pomocą medyczną.
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Na miejscu pracują policja i straż pożarna
Okolice miejsca zdarzenia zostały odgrodzone. Policjanci zabezpieczają teren, a strażacy prowadzą działania związane z usuwaniem skutków katastrofy. W czynnościach uczestniczą również śledczy, którzy będą wyjaśniać przyczyny wypadku.
Śledztwo wyjaśni okoliczności katastrofy
Dokładne przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Śledczy będą analizować wszystkie okoliczności katastrofy, a miejsce zostanie poddane szczegółowym oględzinom. Niewykluczone, że do sprawy włączy się również Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
Co to oznacza dla mieszkańców?
W rejonie ul. Powstańców Śląskich 127A mogą występować utrudnienia w ruchu. Mieszkańcy powinni stosować się do poleceń służb i omijać miejsce zdarzenia do czasu zakończenia działań ratowniczych i procesowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.