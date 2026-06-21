Tragedia w Warszawie. Z warszawskiego jeziora wyłowiono ciało
Piątkowy poranek w Parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu zmienił się w miejsce tragicznego odkrycia. Przechodzący tam mężczyzna zauważył na powierzchni jeziorka unoszące się ludzkie ciało i natychmiast zaalarmował służby. Na miejsce skierowano straż pożarną, policję i prokuratora – dziś nikt nie ma już wątpliwości, że chwilę wcześniej w tym samym miejscu mógł przechodzić ktoś z mieszkańców osiedla.
Co wiadomo o znalezisku na Gocławiu
Zgłoszenie o ciele dryfującym w wodzie wpłynęło do służb w piątek, 19 czerwca, krótko po godzinie 7. Do wydobycia zwłok na brzeg wezwano strażaków, dla których akcje na warszawskich akwenach nie są niczym nowym, ale każda z nich kończy się podobnie – identyfikacją i pytaniem o przyczynę.
Przy zmarłym znaleziono dokument tożsamości, z którego wynika, że mężczyzna miał 49 lat. Podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII potwierdziła znalezienie dokumentów przy ofierze, zaznaczając jednocześnie, że policja wciąż prowadzi czynności zmierzające do ostatecznego ustalenia tożsamości zmarłego. – Tę tożsamość będziemy jeszcze potwierdzać – przekazała policjantka.
Śledztwo prokuratury po znalezieniu ciała 49-latka w Warszawie
Funkcjonariusze odgrodzili teren wokół zbiornika natychmiast po przybyciu na miejsce, by zabezpieczyć możliwe dowody przed ich utratą lub zatarciem. Oględziny przeprowadzono pod nadzorem prokuratora, który koordynował działania techników kryminalistyki na brzegu jeziorka.
Śledczy mają teraz przed sobą zadanie odtworzenia ostatnich godzin życia mężczyzny i wyjaśnienia, w jakich okolicznościach znalazł się w wodzie. Wszystko wskazuje na to, że ciało zostanie przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie sekcja powinna dać odpowiedź na pytanie o przyczynę zgonu – i rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem, czy ze zdarzeniem wymagającym dalszego, znacznie szerszego postępowania.
Mieszkańcy Gocławia, którzy regularnie spacerują wokół Balatonu, mogą się jeszcze długo zastanawiać, jak blisko codziennej trasy rozegrała się ta tragedia. Do czasu zakończenia oględzin i wyjaśnień prokuratury okolice zbiornika pozostają objęte wzmożoną obecnością służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.