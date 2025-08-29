Tragedia w Zawidzu Kościelnym. Motocyklista zginął na miejscu
W czwartek wieczorem, 28 sierpnia, na drodze wojewódzkiej nr 561 w Zawidzu Kościelnym doszło do śmiertelnego wypadku. 62-letni motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przepust drogowy. Niestety, mężczyzna zginął na miejscu.
Okoliczności zdarzenia
Do tragedii doszło około godziny 19:25. Według wstępnych ustaleń policji, kierujący motocyklem marki Honda, pokonując łuk drogi w lewo, zjechał na prawą stronę jezdni i uderzył w przepust drogowy. Siła uderzenia była tak duża, że nie udało się go uratować.
Na miejscu pracowali policjanci, biegły z zakresu techniki samochodowej oraz prokurator, którzy zabezpieczyli ślady i rozpoczęli szczegółowe ustalenia dotyczące przyczyn wypadku. Śledztwo ma wyjaśnić, czy zawiniła nadmierna prędkość, błąd kierowcy, czy może stan techniczny pojazdu.
Apel policji do kierowców
Mundurowi przypominają, że każdy uczestnik ruchu drogowego powinien zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na łukach dróg i odcinkach o ograniczonej widoczności. Policja apeluje o dostosowanie prędkości do warunków jazdy, przewidywanie zagrożeń oraz unikanie ryzykownych manewrów. Zasada ograniczonego zaufania wobec innych kierowców, rowerzystów i pieszych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze.
