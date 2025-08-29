Tragedia w Zawidzu Kościelnym. Motocyklista zginął na miejscu

62-letni motocyklista zginął w tragicznym wypadku w Zawidzu Kościelnym. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przepust drogowy. Policja i prokuratura badają dokładne okoliczności zdarzenia.

Tragiczny wypadek motocyklisty w Zawidzu Kościelnym

W czwartek wieczorem, 28 sierpnia, na drodze wojewódzkiej nr 561 w Zawidzu Kościelnym doszło do śmiertelnego wypadku. 62-letni motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przepust drogowy. Niestety, mężczyzna zginął na miejscu.

Okoliczności zdarzenia

Do tragedii doszło około godziny 19:25. Według wstępnych ustaleń policji, kierujący motocyklem marki Honda, pokonując łuk drogi w lewo, zjechał na prawą stronę jezdni i uderzył w przepust drogowy. Siła uderzenia była tak duża, że nie udało się go uratować.

Na miejscu pracowali policjanci, biegły z zakresu techniki samochodowej oraz prokurator, którzy zabezpieczyli ślady i rozpoczęli szczegółowe ustalenia dotyczące przyczyn wypadku. Śledztwo ma wyjaśnić, czy zawiniła nadmierna prędkość, błąd kierowcy, czy może stan techniczny pojazdu.

Apel policji do kierowców

Mundurowi przypominają, że każdy uczestnik ruchu drogowego powinien zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na łukach dróg i odcinkach o ograniczonej widoczności. Policja apeluje o dostosowanie prędkości do warunków jazdy, przewidywanie zagrożeń oraz unikanie ryzykownych manewrów. Zasada ograniczonego zaufania wobec innych kierowców, rowerzystów i pieszych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze.

