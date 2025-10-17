Tragedia w Zielonej Górze. Psy zagryzły 46-latka, są zarzuty dla właściciela

17 października 2025 12:24 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Tragedia w Zielonej Górze wstrząsnęła mieszkańcami. Trzy owczarki zaatakowały 46-letniego mężczyznę, który zmarł w wyniku rozległych obrażeń. Właściciel psów, 53-letni mężczyzna, usłyszał już zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu nawet 12 lat więzienia.

Fot. Warszawa w Pigułce

Tragedia w Zielonej Górze. Psy śmiertelnie zagryzły 46-latka. Właściciel usłyszał zarzuty

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w niedzielę w Zielonej Górze. Trzy owczarki należące do 53-letniego mężczyzny zaatakowały 46-latka. Ofiara doznała rozległych obrażeń i mimo natychmiastowej pomocy zmarła. Prokuratura postawiła właścicielowi psów poważne zarzuty.

Śmierć po brutalnym ataku psów

Według ustaleń śledczych, do tragedii doszło na jednej z posesji w Zielonej Górze. 46-letni mężczyzna został pogryziony przez trzy owczarki, które wyrwały się spod kontroli właściciela. Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Ewa Antonowicz, obrażenia ofiary były tak rozległe, że lekarze nie zdołali uratować jego życia.

Śledczy ustalają dokładny przebieg zdarzenia i przyczyny, dla których psy znalazły się poza ogrodzeniem. Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna mógł wejść na teren posesji, gdzie doszło do ataku.

Zarzuty dla właściciela psów

W czwartek 53-letni właściciel zwierząt usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, którego następstwem była śmierć 46-latka. To przestępstwo zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura rozważa również dodatkowe zarzuty, jeśli potwierdzi się, że właściciel nie zachował zasad bezpieczeństwa i dopuścił się rażącego zaniedbania w nadzorze nad zwierzętami.

Psy zostały odizolowane

Po zdarzeniu wszystkie trzy owczarki zostały odłowione przez służby i przewiezione do miejskiego schroniska. O ich dalszym losie zdecyduje sąd po zakończeniu postępowania. Policja i inspektorzy weterynarii badają, w jakich warunkach przetrzymywano zwierzęta oraz czy wcześniej dochodziło do agresywnych zachowań.

Wstrząs wśród mieszkańców

Tragedia w Zielonej Górze wstrząsnęła lokalną społecznością. Sąsiedzi ofiary i właściciela psów przyznają, że wcześniej nie dochodziło do podobnych incydentów, choć zwierzęta bywały niespokojne.

Mieszkańcy domagają się zaostrzenia przepisów dotyczących utrzymywania psów ras uznawanych za niebezpieczne oraz częstszych kontroli warunków, w jakich są trzymane.

Śledztwo w toku

Prokuratura prowadzi postępowanie, które ma ustalić, czy do śmierci 46-latka doszło w wyniku rażącego niedbalstwa właściciela, czy też był to nieszczęśliwy wypadek. Biegli weterynarii i eksperci od zachowań zwierząt mają określić, co sprowokowało atak.

53-latek nie przyznał się do winy. Prokuratura zdecydowała o objęciu go dozorem policyjnym i zakazem zbliżania się do miejsc, gdzie przebywają psy. Jeśli zarzuty się potwierdzą, mężczyzna może spędzić w więzieniu nawet kilkanaście lat.

