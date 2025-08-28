Tragiczna śmierć majora Macieja „Slaba” Krakowiana – lidera Tiger Demo Team Poland

28 sierpnia 2025

Polska straciła jednego z najlepszych pilotów myśliwców F‑16. Major Maciej „Slab” Krakowian, doświadczony instruktor i lider elitarnego zespołu F‑16 Tiger Demo Team Poland, zginął w czwartek podczas katastrofy lotniczej w Radomiu. Informację potwierdziło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

fot. Warszawa w Pigułce

Kim był mjr Maciej „Slab” Krakowian

Major Krakowian od 17 lat służył w Siłach Powietrznych RP. Był nie tylko wybitnym pilotem, ale również instruktorem w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Wśród kolegów uchodził za profesjonalistę, który łączył ogromne umiejętności z pasją do lotnictwa. Jako lider zespołu pokazowego Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskę na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

Katastrofa podczas przygotowań do Air Show Radom 2025

Do tragedii doszło w czwartek, około godziny 19:30, w trakcie treningu przed wielkim wydarzeniem lotniczym Air Show Radom 2025. Samolot F‑16, którym leciał mjr Krakowian, rozbił się na terenie lotniska. Jak poinformowało Dowództwo Generalne, pilot nie przeżył wypadku, jednak żadna osoba postronna nie została poszkodowana.

Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak‑Kamysz, który zapowiedział dokładne wyjaśnienie okoliczności katastrofy. O godzinie 22:30 w Radomiu odbyła się konferencja prasowa.

Hołd dla bohatera

Śmierć majora Krakowiana wstrząsnęła całymi Siłami Powietrznymi. W oświadczeniu Wojsk Obrony Terytorialnej napisano:
„Łączymy się w bólu z rodziną, bliskimi oraz członkami grupy F‑16 Tiger Demo Team Poland. To ogromna strata dla Wojska Polskiego i polskiego lotnictwa”.

W sieci pojawiły się setki wpisów od pilotów, kolegów z jednostki i fanów lotnictwa. Wspominają go jako człowieka pełnego pasji, który każdą misję traktował jak wyzwanie i powołanie.

Co to oznacza dla czytelnika

Katastrofa w Radomiu to ogromny cios dla polskiego lotnictwa i całych Sił Zbrojnych RP. Major Krakowian przez lata reprezentował Polskę na najwyższym poziomie, inspirując młodych adeptów lotnictwa i budując dumę narodową. Jego śmierć przypomina, jak wymagająca i niebezpieczna jest służba pilotów myśliwców.

