Tragiczna śmierć majora Macieja „Słaba” Krakowiana. Polska żegna bohatera. Ruszyła zbiórka na synków
Cała Polska żyje tragedią, do której doszło 28 sierpnia w Radomiu, podczas obchodów Święta Lotnictwa Polskiego. W trakcie prób do pokazu lotniczego AirShow rozbił się samolot F-16. Pilot maszyny – major Maciej „Słab” Krakowian – poniósł śmierć na miejscu.
Doświadczony pilot i instruktor
Major Krakowian był jednym z najbardziej doświadczonych pilotów myśliwców w Polsce. Na co dzień służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach jako instruktor-pilot. Był też członkiem elitarnej grupy Tiger Demo Team, od lat z dumą reprezentując Polskę na pokazach lotniczych w kraju i za granicą.
Miał zaledwie 35 lat. W tym czasie zdążył zyskać opinię asa polskiego lotnictwa, człowieka oddanego ojczyźnie i służbie, a także nauczyciela i wzoru dla młodych pilotów. Koledzy z jednostki określali go jako dumę Sił Powietrznych, a jego pasja i odwaga inspirowały wszystkich, którzy mieli okazję go poznać.
Mąż i ojciec
Śmierć majora Krakowiana to nie tylko ogromna strata dla Wojska Polskiego, lecz także przede wszystkim dramat jego najbliższych. Był oddanym mężem pani Magdaleny i ojcem 4-letnich bliźniaków – Olka i Mikołajka. Dla rodziny był całym światem, a jego nagłe odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zapełni.
Zbiórka dla dzieci
Na portalu Siepomaga ruszyła oficjalna zbiórka dla synów tragicznie zmarłego pilota. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc w codziennym życiu oraz na zabezpieczenie przyszłości chłopców. Organizatorzy podkreślają, że jest to hołd dla odwagi i poświęcenia majora, a także sposób na uhonorowanie jego pamięci i służby.
Do tej pory w zbiórce uczestniczyło już ponad 8,5 tys. osób, przekazując łącznie ponad 533 tysiące złotych. Każda wpłata to symboliczna cegiełka, która pozwoli zapewnić Olkowi i Mikołajkowi bezpieczeństwo i wsparcie, jakie zawsze chciał im dać ich tata.
Każdy, kto chce oddać hołd majorowi Maciejowi Krakowianowi, może to zrobić, wspierając jego dzieci. To nie tylko finansowa pomoc, ale i wyraz solidarności z rodziną, która w jednej chwili straciła ukochanego męża i ojca.
