Tragiczna śmierć strażaka w Kawlach. OSP w żałobie po stracie bohatera
Ze smutkiem i żalem napływają informacje z Pomorza. Podczas przeszukania pogorzeliska hali produkcyjnej w Kawlach (woj. pomorskie) odnaleziono ciało strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach.
Strażak ochotnik zginął w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru zakładu produkcyjnego, który wybuchł w środę 13 sierpnia 2025 roku. Mimo heroicznej walki o opanowanie żywiołu, życie oddał człowiek, który służył społeczności i niósł pomoc innym.
Ogromna strata dla strażackiej rodziny
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Wojciech Kruczek, w imieniu całej strażackiej braci złożył kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie zmarłego oraz jego kolegom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach. Jak podkreślono – to ogromna strata nie tylko dla bliskich, ale i całej społeczności pożarniczej w Polsce.
Cześć Jego pamięci
Śmierć strażaka przypomina o codziennym ryzyku, z jakim mierzą się służby ratunkowe. To dramatyczne wydarzenie pozostawi trwały ślad w pamięci mieszkańców i strażaków z całego kraju.
Państwowa Straż Pożarna zakończyła swój komunikat słowami: „Cześć Jego pamięci”.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.