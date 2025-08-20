Tragiczna śmierć strażaka w Kawlach. OSP w żałobie po stracie bohatera

20 sierpnia 2025

Ze smutkiem i żalem napływają informacje z Pomorza. Podczas przeszukania pogorzeliska hali produkcyjnej w Kawlach (woj. pomorskie) odnaleziono ciało strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach.

fot. Warszawa w Pigułce

Strażak ochotnik zginął w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru zakładu produkcyjnego, który wybuchł w środę 13 sierpnia 2025 roku. Mimo heroicznej walki o opanowanie żywiołu, życie oddał człowiek, który służył społeczności i niósł pomoc innym.

Ogromna strata dla strażackiej rodziny

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Wojciech Kruczek, w imieniu całej strażackiej braci złożył kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie zmarłego oraz jego kolegom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach. Jak podkreślono – to ogromna strata nie tylko dla bliskich, ale i całej społeczności pożarniczej w Polsce.

Cześć Jego pamięci

Śmierć strażaka przypomina o codziennym ryzyku, z jakim mierzą się służby ratunkowe. To dramatyczne wydarzenie pozostawi trwały ślad w pamięci mieszkańców i strażaków z całego kraju.

Państwowa Straż Pożarna zakończyła swój komunikat słowami: „Cześć Jego pamięci”.

