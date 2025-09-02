Tragiczne odkrycie na boisku szkolnym. Znaleziono ciało
W niedzielny poranek, 31 sierpnia, w miejscowości Turew w powiecie kościańskim doszło do dramatycznego zdarzenia. Na szkolnym boisku znaleziono ciało 49-letniego mężczyzny.
Zgłoszenie i działania służb
Jak poinformowała asp. Paulina Piechowiak z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, informacja o leżącym mężczyźnie wpłynęła około godziny 9:15. Na miejsce skierowano patrol policji i lekarza, który stwierdził zgon.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zmarły był mieszkańcem powiatu kościańskiego. Ciało odkryła przypadkowa osoba, która natychmiast powiadomiła służby.
Co ustaliła policja?
Na obecnym etapie śledczy wykluczają udział osób trzecich. Na polecenie prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która ma pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Choć zdarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością, policja uspokaja, że nic nie wskazuje na to, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. To jednak kolejny przypadek, który przypomina, jak ważne jest szybkie reagowanie i powiadamianie służb w sytuacjach, które mogą budzić niepokój.
