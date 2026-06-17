Tragiczne odkrycie w warszawskim Wawrze. Ciało 61-latka znalezione na prywatnej posesji

17 czerwca 2026 12:39 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Do tragicznego zdarzenia doszło na terenie warszawskiego Wawra. Na jednej z prywatnych posesji odnaleziono ciało 61-letniego mężczyzny. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe i policję, jednak życia mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności jego śmierci są obecnie wyjaśniane.

Radiowóz na sygnale. Fot. Shutterstock.
Radiowóz na sygnale. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock.

Makabryczne odkrycie na prywatnej posesji

Jak wynika z dostępnych informacji, do zdarzenia doszło 18 maja przy ulicy Błękitnej w warszawskim Wawrze. Na terenie jednej z posesji odnaleziono ciało 61-letniego mężczyzny.

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce przybyły służby ratunkowe oraz policjanci.

Pomoc przyszła za późno

Mimo szybkiej reakcji służb nie było już szans na uratowanie życia mężczyzny. Ratownicy stwierdzili zgon na miejscu.

Na obecnym etapie śledczy nie podają szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia.

Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci

Policja oraz prokuratura prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn śmierci mężczyzny. Standardowo w takich przypadkach analizowane są wszystkie możliwe scenariusze, a kluczowe znaczenie mogą mieć wyniki sekcji zwłok oraz zgromadzony materiał dowodowy.

Na ten moment służby nie przekazały informacji wskazujących na udział osób trzecich. Śledztwo pozostaje w toku, a kolejne ustalenia mają pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do tej tragedii.

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