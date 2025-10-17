Tragiczny wypadek na A5. Polski autokar zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt rannych

17 października 2025 09:57 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Na autostradzie A5 w pobliżu Drasenhofen doszło w nocy do tragicznego zderzenia polskiego autokaru z ciężarówką i samochodem osobowym — jedna osoba zginęła, cztery są ciężko ranne, a 19 odniosło lekkie obrażenia. W autokarze podróżowało 24 osoby; na miejscu interweniowały trzy śmigłowce ratunkowe, strażacy i policja, a polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami. Autostrada jest całkowicie zablokowana, trwa akcja ratunkowa i ustalanie przyczyn wypadku.

Fot. Warszawa w Pigułce

Wypadek polskiego autokaru w Austrii. Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt rannych

Na autostradzie A5 w pobliżu Drasenhofen, tuż przy granicy z Czechami, doszło w piątek nad ranem do poważnego zderzenia ciężarówki z polskim autokarem i samochodem osobowym. Wstępne informacje mówią o jednej ofierze śmiertelnej, czterech osobach ciężko rannych oraz 19 osobach z obrażeniami lekkimi. Na miejscu pracowały duże siły ratownicze, w tym trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Co wiadomo o zdarzeniu

Autokarem podróżowało 24 osoby — 22 pasażerów oraz kierowca i kierowca rezerwowy. W wyniku zderzenia kierowca autobusu został uwięziony w kabinie i musiał zostać uwolniony przez strażaków. W akcji ratunkowej brały udział zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz służby policji.

Austriackie służby przekazały, że na miejscu zginęła co najmniej jedna osoba; część mediów podaje, iż ofiarą miał być kierowca osobowego vana, również zarejestrowanego w Polsce. Informacje te są obecnie weryfikowane przez odpowiednie służby.

Działania służb i utrudnienia na drodze

Ratownicy ewakuowali poszkodowanych do okolicznych szpitali; do rejonu wypadku zadysponowano także helikoptery medyczne. Autostrada A5 została całkowicie zablokowana — służby informowały, że utrudnienia potrwają wiele godzin, ze względu na skomplikowane usuwanie rozbitych pojazdów i prowadzone czynności dochodzeniowo-wyjaśniające.

Reakcja polskich władz

Konsul RP został wysłany na miejsce i pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami — poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór. „Na tę chwilę jedyne, co mogę przekazać, to że nasz konsul jest w kontakcie z lokalnymi służbami i jak tylko będziemy mieli więcej informacji, które możemy przekazać, to oczywiście przekażemy” — mówił Wiewiór. MSZ zapowiada wsparcie dla poszkodowanych i ich rodzin oraz monitorowanie dalszego przebiegu postępowania.

Co dalej — wyjaśnianie przyczyn

Na miejscu prowadzone są czynności policyjne i techniczne mające ustalić przebieg zdarzenia. Policja austriacka wraz ze służbami drogowymi zbiera dowody, przesłuchuje świadków i zabezpiecza nagrania z rejestratorów. Nie zapadły jeszcze decyzje odnośnie przesłuchań czy zatrzymań — śledztwo ma wyjaśnić, czy do wypadku przyczyniły się m.in. błąd ludzki, niewłaściwe warunki drogowe, stan techniczny pojazdów czy inne okoliczności.

Apel do podróżujących i rodzin poszkodowanych

W przypadku, gdy podróżowali Państwo autokarem lub mają bliskich, którzy mogli być w środku, MSZ i policja proszą o kontakt z lokalnymi służbami ratunkowymi i konsulatem. Ze względu na dynamiczny charakter zdarzeń liczba poszkodowanych i szczegóły mogą się jeszcze zmieniać — służby będą na bieżąco informować o wynikach akcji ratunkowej i stanie rannych.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl