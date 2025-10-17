Tragiczny wypadek na A5. Polski autokar zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt rannych
Na autostradzie A5 w pobliżu Drasenhofen doszło w nocy do tragicznego zderzenia polskiego autokaru z ciężarówką i samochodem osobowym — jedna osoba zginęła, cztery są ciężko ranne, a 19 odniosło lekkie obrażenia. W autokarze podróżowało 24 osoby; na miejscu interweniowały trzy śmigłowce ratunkowe, strażacy i policja, a polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami. Autostrada jest całkowicie zablokowana, trwa akcja ratunkowa i ustalanie przyczyn wypadku.
Na autostradzie A5 w pobliżu Drasenhofen, tuż przy granicy z Czechami, doszło w piątek nad ranem do poważnego zderzenia ciężarówki z polskim autokarem i samochodem osobowym. Wstępne informacje mówią o jednej ofierze śmiertelnej, czterech osobach ciężko rannych oraz 19 osobach z obrażeniami lekkimi. Na miejscu pracowały duże siły ratownicze, w tym trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Co wiadomo o zdarzeniu
Autokarem podróżowało 24 osoby — 22 pasażerów oraz kierowca i kierowca rezerwowy. W wyniku zderzenia kierowca autobusu został uwięziony w kabinie i musiał zostać uwolniony przez strażaków. W akcji ratunkowej brały udział zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz służby policji.
Austriackie służby przekazały, że na miejscu zginęła co najmniej jedna osoba; część mediów podaje, iż ofiarą miał być kierowca osobowego vana, również zarejestrowanego w Polsce. Informacje te są obecnie weryfikowane przez odpowiednie służby.
Działania służb i utrudnienia na drodze
Ratownicy ewakuowali poszkodowanych do okolicznych szpitali; do rejonu wypadku zadysponowano także helikoptery medyczne. Autostrada A5 została całkowicie zablokowana — służby informowały, że utrudnienia potrwają wiele godzin, ze względu na skomplikowane usuwanie rozbitych pojazdów i prowadzone czynności dochodzeniowo-wyjaśniające.
Reakcja polskich władz
Konsul RP został wysłany na miejsce i pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami — poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór. „Na tę chwilę jedyne, co mogę przekazać, to że nasz konsul jest w kontakcie z lokalnymi służbami i jak tylko będziemy mieli więcej informacji, które możemy przekazać, to oczywiście przekażemy” — mówił Wiewiór. MSZ zapowiada wsparcie dla poszkodowanych i ich rodzin oraz monitorowanie dalszego przebiegu postępowania.
Co dalej — wyjaśnianie przyczyn
Na miejscu prowadzone są czynności policyjne i techniczne mające ustalić przebieg zdarzenia. Policja austriacka wraz ze służbami drogowymi zbiera dowody, przesłuchuje świadków i zabezpiecza nagrania z rejestratorów. Nie zapadły jeszcze decyzje odnośnie przesłuchań czy zatrzymań — śledztwo ma wyjaśnić, czy do wypadku przyczyniły się m.in. błąd ludzki, niewłaściwe warunki drogowe, stan techniczny pojazdów czy inne okoliczności.
Apel do podróżujących i rodzin poszkodowanych
W przypadku, gdy podróżowali Państwo autokarem lub mają bliskich, którzy mogli być w środku, MSZ i policja proszą o kontakt z lokalnymi służbami ratunkowymi i konsulatem. Ze względu na dynamiczny charakter zdarzeń liczba poszkodowanych i szczegóły mogą się jeszcze zmieniać — służby będą na bieżąco informować o wynikach akcji ratunkowej i stanie rannych.
