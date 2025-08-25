Tragiczny wypadek na DK62. Nie żyje 43-letni pieszy

25 sierpnia 2025

W sobotę, 23 sierpnia, w miejscowości Kikoły (gmina Pomiechówek) na drodze krajowej nr 62 doszło do tragicznego potrącenia pieszego. Niestety, mimo podjętej reanimacji i przewiezienia do szpitala, życia 43-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło tuż przed godziną 1:00 w nocy. Na miejscu policjanci zastali 62-letniego kierowcę peugeota, który oświadczył, że potrącił pieszego idącego środkiem jezdni bez elementów odblaskowych.

Ratownicy podjęli akcję resuscytacyjną. Mężczyźnie na chwilę przywrócono funkcje życiowe, po czym został przetransportowany do szpitala. Niestety obrażenia okazały się zbyt poważne i 43-latek zmarł.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci z drogówki oraz technik kryminalistyki, którzy zabezpieczyli ślady i ustalali szczegółowe okoliczności zdarzenia.

