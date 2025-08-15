Tragiczny wypadek na S17 na Mazowszu. Samochód osobowy staranowany przez ciężarówkę
Na trasie S17 pod Garwolinem doszło w nocy do tragicznego wypadku. Tir uderzył w stojący na poboczu samochód osobowy, zabijając na miejscu dwie osoby i raniąc trzy kolejne, w tym jedną ciężko.
Tragedia na S17 pod Garwolinem. Dwie osoby nie żyją, trzy ranne
W nocy z czwartku na piątek na trasie S17 w pobliżu Garwolina (woj. mazowieckie) doszło do tragicznego wypadku. Około godziny 3 rano tir uderzył w stojący na poboczu samochód osobowy. Na miejscu zginęły dwie osoby, trzy kolejne trafiły do szpitala, w tym jedna w stanie ciężkim.
Zderzenie z autem na poboczu
Do wypadku doszło na odcinku pomiędzy Kołbielą a Garwolinem, w rejonie miejscowości Gocław. Jak wstępnie ustalili policjanci, ciężarowy renault z naczepą najechał na zaparkowanego na poboczu renault scenica, który miał włączone światła awaryjne. W aucie podróżowało pięć osób narodowości ukraińskiej.
64-letni kierowca tira był trzeźwy. Obecnie policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia, dlaczego doszło do tego tragicznego zdarzenia.
W wyniku zderzenia na miejscu zginęli kobieta i mężczyzna. Trzy pozostałe osoby zostały przetransportowane do szpitali – jedna z nich w stanie ciężkim. W akcji brał udział śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Utrudnienia na trasie
Droga S17 w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Wyznaczono objazdy przez miejscowości Kołbiel (DK50) i Piotrowice (DW801). Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
To kolejny wypadek na tym odcinku drogi, który pokazuje, jak niebezpieczne może być zatrzymywanie się na poboczu tras szybkiego ruchu, nawet przy włączonych światłach awaryjnych.
