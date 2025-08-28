Tragiczny wypadek pilota. Lotnisko Warszawa-Radom zamknięte
Lotnisko Warszawa-Radom wydało wieczorem oficjalny komunikat, w którym poinformowano o tragicznej śmierci pilota. Władze portu lotniczego złożyły najszczersze kondolencje rodzinie oraz przyjaciołom zmarłego.
W związku z tragedią lotnisko zostało zamknięte do piątku, 29 sierpnia 2025 roku, do godziny 23:59. Jak podkreślono w komunikacie, szczegółowe informacje o zmianach i ewentualnych opóźnieniach pasażerowie otrzymają bezpośrednio u swoich przewoźników.
Komunikat lotniska
„Lotnisko Warszawa-Radom pozostaje aktualnie zamknięte do piątku (29.08) do godz. 23:59. Szczegółowe informacje o konkretnych lotach uzyskają Państwo u przewoźników. Dalsze informacje będą podawane poprzez aktualizację tego komunikatu” – poinformowało lotnisko.
Utrudnienia dla pasażerów
Zamknięcie portu oznacza, że w najbliższych dniach wszystkie planowane starty i lądowania zostaną odwołane bądź przekierowane na inne lotniska. Pasażerowie, którzy mieli zaplanowane podróże, powinni jak najszybciej skontaktować się z liniami lotniczymi w celu uzyskania informacji o alternatywnych rozwiązaniach.
Reakcje i emocje
Pod wpisem lotniska pojawiło się wiele komentarzy wyrażających współczucie rodzinie zmarłego. Tragedia poruszyła społeczność lotniczą oraz pasażerów, którzy jeszcze niedawno korzystali z usług portu.
Co to oznacza dla czytelnika
Osoby planujące podróże z Warszawy-Radom powinny natychmiast sprawdzić status swojego lotu i skontaktować się z przewoźnikiem. Do piątku wszystkie operacje lotnicze na tym lotnisku pozostają wstrzymane. W praktyce oznacza to konieczność wylotu z innych portów w Polsce lub przełożenia podróży.
