Tragiczny wypadek pod Warszawą. Dwie osoby zginęły na miejscu
W piątek 15 sierpnia, około godziny 4:20, na drodze ekspresowej S17 w rejonie miejscowości Gocław doszło do poważnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka uderzyła w tył samochodu osobowego, którym podróżowało pięć osób. Skutki zdarzenia okazały się tragiczne – dwie osoby zginęły na miejscu.
Akcja ratunkowa z udziałem śmigłowca LPR
Na miejsce natychmiast wysłano liczne jednostki ratownicze z powiatów otwockiego i garwolińskiego. Z powiatu otwockiego w działaniach uczestniczyły m.in. JRG Otwock, WSP Celestynów, OSP Kołbiel, OSP Gadka i OSP Lubice. Z powiatu garwolińskiego przybyły JRG Garwolin oraz OSP Gocław.
Do akcji włączono także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, trzy zespoły ratownictwa medycznego i policję.
Dwie ofiary śmiertelne, trzy osoby ranne
Ratownicy walczyli o życie poszkodowanych, jednak dwie osoby zmarły na miejscu wypadku. Trzy pozostałe zostały przewiezione do szpitala.
Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi dochodzenie, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii. Droga S17 była w miejscu zdarzenia całkowicie zablokowana, a kierowców kierowano na objazdy.
