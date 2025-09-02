Tragiczny wypadek pod Warszawą. Dwóch mężczyzn zginęło na hulajnodze elektrycznej
Do dramatycznego wypadku doszło dziś na ulicy Sochaczewskiej w miejscowości Błonie-Wieś (woj. mazowieckie), w kierunku Warszawy. Jak poinformował Bartłomiej Śniadała z Zespołu Prasowego Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z redakcją Warszawa w Pigułce, w zdarzeniu śmierć poniosło dwóch mężczyzn poruszających się hulajnogą elektryczną.
Wjechali wprost pod ciężarówkę
Z ustaleń policji wynika, że na jednym pojeździe przemieszczało się dwóch dorosłych mężczyzn — 32-letni Polak i 20-letni obywatel Ukrainy. Pojazd był prowadzony przez młodszego z nich. W trakcie próby skrętu w lewo, hulajnoga znalazła się wprost na torze jazdy nadjeżdżającego samochodu ciężarowego.
Niestety, kierowca ciężarówki nie miał szans na reakcję. Siła uderzenia była tak duża, że obaj mężczyźni ponieśli śmierć na miejscu. Na miejscu zdarzenia błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe, w tym policja, straż pożarna oraz prokurator.
Policja apeluje o rozwagę
Funkcjonariusze podkreślają, że korzystanie z hulajnóg elektrycznych przez więcej niż jedną osobę nie tylko jest nielegalne, ale i skrajnie niebezpieczne. Dodatkowo przypominają, że każdy użytkownik takiego pojazdu powinien stosować się do przepisów ruchu drogowego i zachować szczególną ostrożność podczas manewrów, zwłaszcza na drogach publicznych.
Co to oznacza dla czytelnika?
Wypadek ten to tragiczne przypomnienie, jak niebezpieczne może być nieprzestrzeganie przepisów. Korzystając z hulajnóg elektrycznych:
-
Nie przewoź innych osób – te pojazdy są jednoosobowe.
-
Nie wjeżdżaj na ruchliwe jezdnie, jeśli nie jest to dozwolone.
-
Zawsze sygnalizuj manewry i obserwuj otoczenie.
-
Załóż kask – może uratować życie.
Policja podkreśla, że w związku z rosnącą liczbą tego typu zdarzeń, kontrole użytkowników hulajnóg elektrycznych będą coraz częstsze.
