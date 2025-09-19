Tragiczny wypadek pod Warszawą. Jedna osoba nie żyje
Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 50 pod Warszawą. W Zawiszynie zderzyły się dwa pojazdy, a mimo szybkiej interwencji służb nie udało się uratować życia jednej z poszkodowanych kobiet.
Tragiczny wypadek pod Warszawą. Nie żyje pasażerka samochodu osobowego
W piątek rano w miejscowości Zawiszyn w powiecie wołomińskim doszło do tragicznego wypadku drogowego. Na drodze krajowej nr 50 zderzyły się czterokołowiec marki Aixam i bus marki Fiat. W wyniku zdarzenia ucierpiały dwie osoby, a jedna z nich – kobieta podróżująca samochodem osobowym – zmarła po przewiezieniu do szpitala.
Jak doszło do wypadku?
Według wstępnych ustaleń policji, kierujący czterokołowcem podczas włączania się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Wtedy doszło do zderzenia bocznego z jadącym busem. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby – pięć zastępów straży pożarnej, dwie karetki pogotowia oraz policja.
Młodsza aspirant Olga Pińkiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie przekazała, że do szpitala trafiło małżeństwo podróżujące pojazdem osobowym. Niestety, kobieta zmarła mimo udzielonej pomocy medycznej. Kierowca busa nie odniósł obrażeń.
Utrudnienia w ruchu i śledztwo
Na czas działań ratowniczych droga krajowa nr 50 była całkowicie zablokowana, co powodowało poważne utrudnienia w ruchu. Po zakończeniu pracy służb ruch został przywrócony. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi dalsze czynności, które mają ustalić dokładny przebieg wypadku.
Tragiczne zdarzenie w powiecie wołomińskim pokazuje, jak groźne mogą być nawet pozornie niewielkie pojazdy w przypadku nieustąpienia pierwszeństwa. Śledczy będą teraz badać wszystkie okoliczności wypadku, w tym stan techniczny pojazdów i ewentualne błędy kierowców.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.