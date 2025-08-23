Tragiczny wypadek pod Warszawą. Prowadzono reanimację

23 sierpnia 2025 10:32 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W nocy z 22 na 23 sierpnia 2025 roku na drodze krajowej DK62 w Nowym Dworze Mazowieckim doszło do poważnego wypadku. Jak poinformowała Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, samochód osobowy potrącił pieszego.

Fot. Warszawa w Pigułce

Reanimacja na miejscu zdarzenia

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Po przybyciu ratowników rozpoczęto reanimację poszkodowanego, która zakończyła się przywróceniem funkcji życiowych. Nieprzytomna osoba została następnie przetransportowana przez Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) do szpitala.

Służby pracowały na miejscu zdarzenia

W działaniach ratowniczych uczestniczyły:

  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Nowym Dworze Mazowieckim (JRG NDM),

  • Wojskowa Straż Pożarna w Pomiechówku (WSP Pomiechówek),

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Pomiechówku (OSP Pomiechówek),

  • Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM),

  • Policja.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności zdarzenia, w tym przyczyn wypadku i dokładnego przebiegu potrącenia. Funkcjonariusze policji będą m.in. sprawdzać, czy pieszy poruszał się po właściwej stronie drogi oraz czy kierowca dostosował prędkość do warunków panujących na DK62.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl