Tragiczny wypadek pod Warszawą. Prowadzono reanimację
W nocy z 22 na 23 sierpnia 2025 roku na drodze krajowej DK62 w Nowym Dworze Mazowieckim doszło do poważnego wypadku. Jak poinformowała Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, samochód osobowy potrącił pieszego.
Reanimacja na miejscu zdarzenia
Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Po przybyciu ratowników rozpoczęto reanimację poszkodowanego, która zakończyła się przywróceniem funkcji życiowych. Nieprzytomna osoba została następnie przetransportowana przez Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) do szpitala.
Służby pracowały na miejscu zdarzenia
W działaniach ratowniczych uczestniczyły:
-
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Nowym Dworze Mazowieckim (JRG NDM),
-
Wojskowa Straż Pożarna w Pomiechówku (WSP Pomiechówek),
-
Ochotnicza Straż Pożarna w Pomiechówku (OSP Pomiechówek),
-
Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM),
-
Policja.
Policja wyjaśnia okoliczności wypadku
Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności zdarzenia, w tym przyczyn wypadku i dokładnego przebiegu potrącenia. Funkcjonariusze policji będą m.in. sprawdzać, czy pieszy poruszał się po właściwej stronie drogi oraz czy kierowca dostosował prędkość do warunków panujących na DK62.
