Tragiczny wypadek w Polsce. Trzy osoby spłonęły w samochodzie
Do potwornego wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek w Sierczy w Małopolsce. Na łuku drogi samochód marki Lexus zjechał z jezdni, wpadł do rowu i uderzył w betonowy przepust. Siła zderzenia była tak duża, że auto natychmiast stanęło w płomieniach.
W środku znajdowały się trzy osoby, które nie miały szans na ucieczkę. Pojazd doszczętnie spłonął, a jak relacjonują strażacy, ogień był tak intensywny, że nie można było nawet rozpoznać płci ofiar. Wstępne informacje wskazują, że samochodem podróżowały trzy młode osoby.
Na miejscu pracowały służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Droga przez kilka godzin była zablokowana. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury ustalają dokładny przebieg i przyczyny tragedii, a także tożsamość ofiar.
To dramatyczne wydarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością. Mieszkańcy podkreślają, że feralny łuk drogi, na którym doszło do wypadku, od dawna uchodzi za wyjątkowo niebezpieczny.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.