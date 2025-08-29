Tragiczny wypadek w Polsce. Trzy osoby spłonęły w samochodzie

29 sierpnia 2025 11:19 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do potwornego wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek w Sierczy w Małopolsce. Na łuku drogi samochód marki Lexus zjechał z jezdni, wpadł do rowu i uderzył w betonowy przepust. Siła zderzenia była tak duża, że auto natychmiast stanęło w płomieniach.

Fot. Warszawa w Pigułce

W środku znajdowały się trzy osoby, które nie miały szans na ucieczkę. Pojazd doszczętnie spłonął, a jak relacjonują strażacy, ogień był tak intensywny, że nie można było nawet rozpoznać płci ofiar. Wstępne informacje wskazują, że samochodem podróżowały trzy młode osoby.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe, policja i straż pożarna. Droga przez kilka godzin była zablokowana. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury ustalają dokładny przebieg i przyczyny tragedii, a także tożsamość ofiar.

To dramatyczne wydarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością. Mieszkańcy podkreślają, że feralny łuk drogi, na którym doszło do wypadku, od dawna uchodzi za wyjątkowo niebezpieczny.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl