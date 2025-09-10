Tragiczny wypadek w warszawskim metrze. Kobieta zginęła na stacji Wierzbno

10 września 2025 22:17 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na warszawskim Mokotowie doszło dziś do tragedii. Na stacji metra Wierzbno, znajdującej się na I linii, kobieta spadła wprost pod nadjeżdżający pociąg. Niestety, pomimo natychmiastowej reakcji służb, jej życia nie udało się uratować.

Fot. Warszawa w Pigułce

Według wstępnych ustaleń, kobieta spadła wprost pod skład metra wjeżdżający w kierunku Młocin. Maszynista nie miał szans na zahamowanie. Pasażerowie obecni na peronie byli świadkami dramatycznych scen, a ruch pociągów w tym rejonie został natychmiast wstrzymany.

Na miejsce przybyli policjanci, ratownicy medyczni oraz straż pożarna. Pomimo podjętych działań ratunkowych, obrażenia poszkodowanej były tak poważne, że lekarze stwierdzili zgon.

W związku ze zdarzeniem metro kursowało w ograniczonym zakresie. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową, która miała zapewnić mieszkańcom przejazd przez wyłączony odcinek. Utrudnienia trwały kilka godzin.

