Tragiczny wypadek w warszawskim metrze. Kobieta zginęła na stacji Wierzbno
Na warszawskim Mokotowie doszło dziś do tragedii. Na stacji metra Wierzbno, znajdującej się na I linii, kobieta spadła wprost pod nadjeżdżający pociąg. Niestety, pomimo natychmiastowej reakcji służb, jej życia nie udało się uratować.
Według wstępnych ustaleń, kobieta spadła wprost pod skład metra wjeżdżający w kierunku Młocin. Maszynista nie miał szans na zahamowanie. Pasażerowie obecni na peronie byli świadkami dramatycznych scen, a ruch pociągów w tym rejonie został natychmiast wstrzymany.
Na miejsce przybyli policjanci, ratownicy medyczni oraz straż pożarna. Pomimo podjętych działań ratunkowych, obrażenia poszkodowanej były tak poważne, że lekarze stwierdzili zgon.
W związku ze zdarzeniem metro kursowało w ograniczonym zakresie. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową, która miała zapewnić mieszkańcom przejazd przez wyłączony odcinek. Utrudnienia trwały kilka godzin.
