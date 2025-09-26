Tragiczny wypadek w Węgrowie. 80-letnia kobieta zginęła na pasach
20-letni kierowca audi potrącił 80-letnią kobietę na oznakowanym przejściu w Węgrowie. Pomimo reanimacji seniorka zmarła, a młody mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
We wtorkowe popołudnie, 23 września, w Węgrowie doszło do tragicznego zdarzenia drogowego. Na ulicy Bohaterów Warszawy 20-letni kierowca audi potrącił 80-letnią kobietę, która przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. Pomimo podjętej reanimacji, życia seniorki nie udało się uratować.
Nie ustąpił pierwszeństwa
Jak ustalili policjanci, młody kierowca nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa pieszej. Kobieta znajdowała się już na pasach, gdy doszło do potrącenia. Funkcjonariusze podkreślają, że takie sytuacje wciąż należą do najgroźniejszych na polskich drogach.
– „Pomimo podjętej reanimacji, życia kobiety nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy, jednak pobrano mu krew do badań na obecność środków odurzających” – przekazała asp. Monika Księżopolska z policji w Węgrowie.
Zarzuty dla kierowcy
20-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Policjanci odebrali mu prawo jazdy, a samochód zabezpieczyli na parkingu. Pod nadzorem prokuratora przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca wypadku i zabezpieczono wszystkie ślady.
Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego policyjnego dozoru.
Do podobnych zdarzeń wciąż dochodzi w całej Polsce. Policja przypomina, że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, a kierowca musi zachować szczególną ostrożność, zbliżając się do pasów. Niestety, jak pokazuje dramat z Węgrowa, chwila nieuwagi wystarczy, by doszło do tragedii.
