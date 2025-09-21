Trump jasno o Polsce. „Tak, zrobiłbym to”
Prezydent USA Donald Trump wprost zadeklarował gotowość do wsparcia Polski i państw bałtyckich w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Jego słowa padły podczas rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu.
Trump jasno o Polsce i krajach bałtyckich: „Tak, zrobiłbym to”
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w niedzielnym wystąpieniu w Białym Domu odniósł się do kwestii bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Jak podkreślił, w przypadku eskalacji konfliktu z Rosją USA nie pozostaną bierne i udzielą wsparcia Polsce oraz państwom bałtyckim.
Jasny sygnał z Waszyngtonu
Trump został zapytany przez dziennikarzy, czy Ameryka w praktyce stanie po stronie krajów zagrożonych agresją rosyjską. Odpowiedział bez wahania: „Tak, zrobiłbym to”. Ta deklaracja ma ogromne znaczenie w kontekście coraz bardziej napiętej sytuacji w Europie Wschodniej i rosnących obaw przed kolejnymi prowokacjami ze strony Moskwy.
Choć prezydent USA nie podał szczegółów, jakie formy wsparcia miałyby zostać uruchomione, samo stanowcze potwierdzenie gotowości do obrony wschodniej flanki NATO odbiło się szerokim echem w światowych mediach.
Polska i Bałtowie kluczowi dla NATO
Polska, Litwa, Łotwa i Estonia od dawna są określane jako newralgiczny punkt sojuszu w razie eskalacji militarnej ze strony Rosji. To właśnie w tych państwach stacjonują wojska sojusznicze i prowadzone są regularne ćwiczenia obronne.
Eksperci podkreślają, że jednoznaczna deklaracja amerykańskiego prezydenta ma na celu zarówno uspokojenie sojuszników, jak i wysłanie jasnego sygnału do Kremla.
Co dalej?
Na razie nie wiadomo, czy Trump planuje dodatkowe rozmowy z przywódcami Polski i krajów bałtyckich. Z pewnością jego słowa będą szeroko komentowane w najbliższych dniach, szczególnie w kontekście przygotowań NATO do październikowych manewrów wojskowych na wschodniej flance sojuszu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.