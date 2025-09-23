Trump uderza w Antifę! Podpisuje dekret o uznaniu ją za organizację terrorystyczną.
Trump podpisał dekret. Antifa oficjalnie uznana za organizację terrorystyczną. Donald Trump ogłosił, że podpisał dekret wykonawczy, w którym formalnie zaklasyfikował Antifę jako znaczącą organizację terrorystyczną.
Ruch antyfaszystowski określił jako „chorą, niebezpieczną, radykalnie lewicową katastrofę”. Polecił także dokładne zbadanie osób finansujących działalność Antify.
Co dokładnie zawiera decyzja
Trump stwierdził, że Antifa to ruch anarchistyczny, który otwarcie wzywa do obalenia rządu, organów ścigania i systemu prawnego. Dekret nakazuje agencjom federalnym prowadzenie śledztw, identyfikację sponsorów i przeciwdziałanie finansowaniu ruchu.
Prezydent użył platformy Truth Social by przekazać deklarację, podkreślając że jest to realizacja jednej z jego wcześniejszych obietnic.
Problematyka prawna i krytyka
Krytycy zwracają uwagę, że Antifa nie jest organizacją o formalnej strukturze, nie ma scentralizowanego kierownictwa ani jasno zdefiniowanego członkostwa. W związku z tym trudno określić, kto zostanie objęty zakresem dekretu oraz jakie będą konsekwencje prawne dla osób utożsamianych z ruchem.
Eksperci wskazują, że w prawie USA nie istnieje dotychczas kategoria „krajowej organizacji terrorystycznej” dla ruchów wewnętrznych bez struktury organizacyjnej, co czyni wdrożenie tego dekretu wyzwaniem instytucjonalnym.
Dlaczego decyzja zapadła właśnie teraz
Dekret został podpisany po zabójstwie Charliego Kirka — konserwatywnego aktywisty — którego śmierć wywołała debatę o przemoc polityczną ze strony lewicowych środowisk. Trump oskarżył Antifę o eskalację tego typu przemocy i uznał, że czas na zdecydowane działania.
Administracja chce użyć dekretu, by zwiększyć nadzór nad ruchem i jego finansowaniem oraz by wysłać sygnał, że działalność uznawana za ekstremistyczną, nawet jeśli ma charakter ideologiczny, może być ścigana.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.