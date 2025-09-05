Trump wspiera Polskę. Czy relacje z Niemcami wejdą na kurs kolizyjny?
Prezydent Karol Nawrocki wrócił z Waszyngtonu z mocnym wsparciem Donalda Trumpa i jasną deklaracją o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Niemieckie media ostrzegają jednak, że sukces w USA może oznaczać zaostrzenie kursu wobec Berlina i nowe napięcia w relacjach polsko-niemieckich.
Po zakończonej wizytą w Waszyngtonie ofensywie dyplomatycznej prezydent Karol Nawrocki wraca do Europy z politycznym wzmocnieniem. Donald Trump nie tylko przyjął go w Białym Domu „z czerwonym dywanem”, ale też zapewnił, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. Niemieckie media zauważają jednak, że sukces w USA może oznaczać nową falę napięć między Warszawą a Berlinem.
Trump wspiera polskiego prezydenta
„Berliner Zeitung” nazwał wizytę Nawrockiego w Białym Domu „sukcesem”. Gazeta podkreśliła, że Trump dostrzega w Polsce kluczowego sojusznika w Europie i chętnie wzmacnia jej pozycję. W tym ma też swój interes: wspieranie sił konserwatywnych w regionie oznacza osłabienie centrum Unii Europejskiej, a strategia „dziel i rządź” – jak zauważył dziennik – działa na korzyść Waszyngtonu.
Polska uzyskała też jednoznaczne zapewnienie, że amerykańskie wojska pozostaną na jej terytorium, nawet jeśli Trump zdecyduje się ograniczyć obecność w innych państwach NATO. – Słowa te brzmiały jak jasny sygnał pod adresem Niemiec – komentuje „Berliner Zeitung”.
Twardszy kurs wobec Niemiec
Zdaniem niemieckich komentatorów, Nawrocki wrócił z Waszyngtonu wzmocniony i jeszcze bardziej skłonny do zajęcia ostrego stanowiska wobec Berlina. W centrum sporu pozostają żądania reparacji wojennych, które Polska ponawia regularnie od początku kadencji Nawrockiego. Rząd RFN konsekwentnie powtarza, że kwestia ta jest prawnie zamknięta. Kanclerz Friedrich Merz podczas swojej wizyty w Warszawie w maju ograniczył się jedynie do zapowiedzi budowy pomnika ofiar nazizmu w Berlinie.
„Berliner Zeitung” ocenia, że mocniejsze wsparcie Trumpa może dodać polskiemu prezydentowi pewności siebie także w rywalizacji politycznej wewnątrz kraju. Oznacza to jeszcze ostrzejsze spory z rządem Donalda Tuska, który stawia na poprawne i stabilne relacje z Niemcami.
Berlin w niełatwej sytuacji
Komentatorzy wskazują, że relacje polsko-niemieckie są dziś w jednym z najgorszych momentów od lat. Dziennik przypomina, że Waszyngton nie jest zainteresowany zbliżeniem między Warszawą a Berlinem, co dodatkowo utrudnia odbudowę zaufania.
– Zwłaszcza że Trump, zapowiadając redukcję obecności wojskowej w Europie, zastrzegł, że nie dotyczy to Polski. To wyraźna sugestia, że Niemcy mogą być pierwszym krajem, którego dotkną ewentualne cięcia – konkluduje „Berliner Zeitung”.
Trudne rozmowy przed wizytą w Berlinie
16 września Karol Nawrocki odwiedzi Berlin, gdzie spotka się z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem. Jak podkreślają niemieckie media, rozmowy będą trudne, zwłaszcza po tym, jak 1 września – w rocznicę wybuchu II wojny światowej – Nawrocki ponowił żądania reparacyjne. Agencja dpa zauważa, że wzmocniony poparciem Trumpa polski prezydent będzie jeszcze twardszym partnerem dla niemieckiej dyplomacji.
