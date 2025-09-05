Trump zapowiada rozmowę z Putinem. „To będzie trudne, ale możliwe”
Donald Trump ponownie zaskakuje. Amerykański prezydent zapowiedział rozmowę z Władimirem Putinem, podkreślając, że wojna w Ukrainie – jego zdaniem – może być zakończona szybciej, niż wielu sądzi.
Trump zapowiada rozmowę z Putinem. „Zrobimy to”
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w najbliższym czasie przeprowadzi rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Deklaracja padła dzień po jego konsultacjach z europejskimi liderami, w tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
„Wojna okazała się najtrudniejsza do zakończenia”
Podczas spotkania z szefami największych firm technologicznych w Białym Domu Trump został zapytany przez dziennikarkę, czy po czwartkowej rozmowie z Zełenskim planuje skontaktować się z Putinem. – Tak, zrobię to. Prowadzimy bardzo dobry dialog – odparł amerykański przywódca.
Trump przyznał, że początkowo uważał wojnę w Ukrainie za konflikt, który będzie „najłatwiejszy do zakończenia”, jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna. – Okazała się najtrudniejsza, ale zrobimy to – podkreślił. W kampanii wyborczej polityk wielokrotnie powtarzał, że wystarczy mu 24 godziny od objęcia urzędu, by zakończyć wojnę.
Biały Dom zapowiada decyzję w sprawie Rosji
Wcześniej urzędniczka Białego Domu informowała, że prezydent USA wkrótce ogłosi decyzję dotyczącą Rosji i wojny w Ukrainie. Wspomniała też, że rozmowa Trumpa z przywódcami europejskimi pokazała głębokie podziały na Starym Kontynencie. Trump w swojej narracji obarcza winą za wybuch wojny nie tylko Putina, ale także innych aktorów międzynarodowych.
Spotkanie w Alasce i niepewność co do dalszych rozmów
15 sierpnia Trump spotkał się z Putinem na szczycie w Alasce, gdzie rozmowy dotyczyły możliwości zakończenia wojny. Amerykański prezydent już wtedy sugerował potrzebę drugiego spotkania, tym razem z udziałem zarówno Putina, jak i Zełenskiego.
Na razie jednak brak sygnałów, że do takiego trójstronnego szczytu miałoby dojść. Perspektywa bezpośredniej rozmowy Trump–Putin może więc stać się kluczowym elementem w rozgrywce dyplomatycznej wokół wojny w Ukrainie.
