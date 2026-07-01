Trwają poszukiwania na Mazowszu. Strażacy, policja i ratownicy prowadzą akcję w Zielonce

1 lipca 2026 23:44 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

We wtorkowe popołudnie, 1 lipca, w Zielonce pod Warszawą rozpoczęła się akcja poszukiwawcza osoby zaginionej w wodzie. Na miejscu pracują liczne służby ratunkowe, które prowadzą działania w rejonie zbiornika wodnego.

Trwają poszukiwania na Mazowszu Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Trwają poszukiwania na Mazowszu Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Do akcji zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wołominie, strażaków z JRG 1 Warszawa oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce. Na miejscu obecny jest także Zespół Ratownictwa Medycznego oraz funkcjonariusze policji.

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Służby prowadzą intensywne poszukiwania zaginionej osoby. Na obecnym etapie nie przekazano informacji o odnalezieniu poszukiwanego ani o okolicznościach zdarzenia.

Akcja ratownicza nadal trwa, dlatego w rejonie prowadzonych działań mogą występować utrudnienia. Służby apelują do mieszkańców o niewchodzenie na teren akcji i nieutrudnianie pracy ratownikom.

Będziemy informować o dalszym przebiegu działań, gdy pojawią się nowe, oficjalnie potwierdzone informacje.

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