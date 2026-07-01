Trwają poszukiwania na Mazowszu. Strażacy, policja i ratownicy prowadzą akcję w Zielonce
We wtorkowe popołudnie, 1 lipca, w Zielonce pod Warszawą rozpoczęła się akcja poszukiwawcza osoby zaginionej w wodzie. Na miejscu pracują liczne służby ratunkowe, które prowadzą działania w rejonie zbiornika wodnego.
Do akcji zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wołominie, strażaków z JRG 1 Warszawa oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce. Na miejscu obecny jest także Zespół Ratownictwa Medycznego oraz funkcjonariusze policji.
Służby prowadzą intensywne poszukiwania zaginionej osoby. Na obecnym etapie nie przekazano informacji o odnalezieniu poszukiwanego ani o okolicznościach zdarzenia.
Akcja ratownicza nadal trwa, dlatego w rejonie prowadzonych działań mogą występować utrudnienia. Służby apelują do mieszkańców o niewchodzenie na teren akcji i nieutrudnianie pracy ratownikom.
Będziemy informować o dalszym przebiegu działań, gdy pojawią się nowe, oficjalnie potwierdzone informacje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.