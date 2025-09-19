Trybunał Stanu odpuszcza sprawę Manowskiej. Decyzja wywołała burzę!
Trybunał Stanu umorzył sprawę dotyczącą immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Powodem miały być braki proceduralne, które natychmiast wywołały spór z Prokuraturą Krajową.
TS umarza sprawę immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Brak kworum i oskarżyciela
Trybunał Stanu opublikował postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie uchylenia immunitetu Małgorzaty Manowskiej, pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Decyzja zapadła w trzyosobowym składzie sędziów: Piotra Andrzejewskiego, Piotra Saka i Józefa Zycha. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, powodem umorzenia był brak kworum oraz brak uprawnionego oskarżyciela.
Na stronie Trybunału pojawiły się nie tylko same postanowienia, ale również uzasadnienia zdań odrębnych dwóch sędziów oraz oświadczenie sędziego Piotra Saka. Wskazano tam, że sytuacja proceduralna uniemożliwiała dalsze prowadzenie sprawy.
Decyzja TS spotkała się z krytyką Prokuratury Krajowej. Według jej stanowiska, brak kworum był konsekwencją wcześniejszego, nieuzasadnionego – zdaniem prokuratury – wyłączenia 12 członków Trybunału z rozpoznania sprawy. Prokuratura podkreśla, że takie działanie nie miało skutków prawnych, a mimo to doprowadziło do faktycznego zablokowania postępowania.
Sprawa immunitetu prezes Sądu Najwyższego od początku budziła duże emocje w środowisku prawniczym i politycznym. Najnowsza decyzja Trybunału Stanu nie kończy kontrowersji, lecz otwiera kolejny etap sporu o sposób prowadzenia i interpretacji procedur w jednej z kluczowych instytucji państwa.
