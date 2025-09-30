Trzaskowski bez refleksji po porażce? „Wciąż uważa się za zbyt dobrego”
Rafał Trzaskowski po miesiącach milczenia wrócił do tematu swojej wyborczej porażki, ale eksperci nie mają wątpliwości – zabrakło mu samokrytyki. Zamiast analizy błędów usłyszeliśmy, że winni byli inni, a sam kandydat wciąż uważa się za „zbyt dobrego i zbyt dobrze przygotowanego”.
Trzaskowski znów bez autorefleksji? Eksperci nie mają wątpliwości
Rafał Trzaskowski po miesiącach milczenia skomentował swoją porażkę wyborczą podczas Campusu Polska Przyszłości. Zamiast rozliczeń i wskazania błędów pojawiły się jednak słowa, które – zdaniem ekspertów – świadczą o braku jakiejkolwiek samokrytyki. Politycy i analitycy podkreślają, że wizerunek kandydata idealnego nie wystarczy, jeśli wyborcy dostrzegają w nim przede wszystkim „miłość własną”.
„Nie widzi żadnej swojej winy”
Prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski stwierdził wprost, że Trzaskowski kompletnie nie rozumie przyczyn swojej porażki. – Drugi raz nie udało się wygrać, a nie słyszymy żadnej samokrytyki. On wciąż uważa, że jest za dobry i za dobrze przygotowany – podkreślił.
Z kolei Marcin Duma z IBRiS wskazał, że prezydent Warszawy winą za niepowodzenie obarcza swoich współpracowników i błędne analizy sondaży. – Obwinianie zaplecza nie jest żadnym usprawiedliwieniem – zaznaczył.
Kontrowersyjny wizerunek
Trzaskowski na Campusie wystąpił w charakterystycznej bluzie z kapturem, a w odpowiedzi na pytania użył wulgaryzmu. Miało to dodać mu młodzieżowego luzu, jednak zdaniem komentatorów jeszcze bardziej obnażyło brak politycznej powagi i dystansu.
Eksperci zauważają, że Trzaskowski podtrzymuje narrację o swojej „wyjątkowej elokwencji”, a jako błąd kampanii wskazuje uległość wobec formatu debat prezydenckich. Tymczasem – jak podkreślają analitycy – właśnie w debatach miał największą szansę dotrzeć do wyborców, a jego obecność była obowiązkiem, nie przywilejem.
Kandydat, którego wyborcy nie chcą?
Komentatorzy porównują Trzaskowskiego do Andrzeja Olechowskiego – świetna prezencja, ale brak politycznego instynktu i przekonania do siebie szerokiego elektoratu. – Polacy nie wybaczą „miłości własnej”, czyli przekonania o własnej doskonałości – ocenia Pawłowski.
Według ekspertów przyszłe wybory wygra ktoś młodszy, spoza dotychczasowego układu politycznego i z wyraźnym rysie antyestablishmentowym. Trzaskowski – ich zdaniem – nie spełnia żadnego z tych kryteriów. Dlatego, jeśli dziś miałby stanąć ponownie w wyborczym wyścigu, poniósłby trzecią porażkę.
