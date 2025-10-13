Trzaskowski uciął spekulacje! Nowa hala sportowa w Warszawie. Prezydent miasta mówi stanowcze „nie” koncertom.
Warszawa: Trzaskowski zapowiada, na nowej hali na Skrze nie będzie koncertów. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na protesty mieszkańców Starej Ochoty zobowiązał się, że w planowanej hali sportowej przy kompleksie Skry nie będą odbywać się koncerty.
Zapewnił, że obiekt ma służyć przede wszystkim sportowi i społeczności lokalnej.
Nowa hala ma powstać w miejscu dawnego kompleksu sportowego Skry, przy ul. Wawelskiej. Projekt budowy zyskał impuls po sukcesie koszykarzy Legii i siatkarzy Projektu Warszawa. Trzaskowski zapowiedział, że mimo ograniczenia koncertowej funkcji, obiekt nadal będzie pełnił rolę widowiskową m.in. dla wydarzeń sportowych, ale bez muzycznych imprez masowych.
Deklaracja padła podczas rozmów z mieszkańcami, którzy zgłaszali obawy związane z hałasem, ruchem samochodowym i uciążliwościami wynikającymi z organizacji koncertów w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Trzaskowski zaznaczył, że nowa hala powstanie, ale musi uwzględniać interesy mieszkańców i ograniczenia lokalne.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli mieszkasz na Ochocie lub w okolicach Skry, możesz odetchnąć — szansa na nocne koncerty tuż pod oknem właśnie zmalała. Obiecane ograniczenie imprez muzycznych to krok w stronę kompromisu między rozwojem infrastruktury a komfortem mieszkańców. Dla sportowców i klubów to nadal dobra wiadomość hala powstanie, ale w formule zrównoważonej i mniej uciążliwej dla okolicy.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
