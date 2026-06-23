Trzy nowe stacje jeszcze w tym roku. Warszawa pokazała postępy przy budowie M2
Na zachodnim odcinku linii M2 w Warszawie rozpoczął się nowy etap testów pociągów, a miasto jednocześnie przygotowuje dokumentację dla dalszego przedłużenia trasy do Ursusa. Jeśli plany zostaną zrealizowane, druga linia metra zyska trzy kolejne stacje i dotrze do jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic stolicy.
Metro coraz bliżej Ursusa. Warszawa pokazała postępy na Bemowie i nowe plany rozbudowy M2
Mieszkańcy zachodniej części Warszawy mogą śledzić kolejne postępy przy rozbudowie drugiej linii metra. Na budowanej Stacji Techniczno-Postojowej Mory rozpoczął się nowy etap jazd testowych pociągów, a jednocześnie miasto zrobiło kolejny krok w kierunku przedłużenia linii M2 do Ursusa. W planach są trzy nowe stacje i około 4 kilometry dodatkowej trasy.
To jedna z najważniejszych inwestycji transportowych realizowanych obecnie w stolicy. Jej celem jest poprawa komunikacji w dynamicznie rozwijających się dzielnicach Warszawy.
Pociągi testują nowe torowiska na Bemowie
Na terenie budowanej Stacji Techniczno-Postojowej Mory rozpoczął się kolejny etap testów infrastruktury związanej z drugą linią metra.
Po wcześniejszych przejazdach lokomotywy na nowe torowiska wyjechał pełnowymiarowy skład Siemens Inspiro. Testy mają sprawdzić poprawność działania infrastruktury torowej oraz przygotować obiekt do kolejnych odbiorów technicznych.
To jeden z kluczowych etapów poprzedzających uruchomienie nowych odcinków metra na zachodzie Warszawy.
Trzy nowe stacje jeszcze w tym roku
Warszawa podtrzymuje plan oddania do użytku trzech nowych stacji pasażerskich jeszcze w 2026 roku.
Na Bemowie pasażerowie mają zyskać dostęp do stacji:
- Lazurowa,
- Chrzanów,
- Karolin.
Nowe przystanki powstają wzdłuż ulicy Górczewskiej i mają obsłużyć szybko rozwijające się osiedla mieszkaniowe zachodniej części miasta.
W ramach inwestycji budowana jest również nowa infrastruktura techniczna umożliwiająca obsługę składów kursujących na linii M2.
Metro ma dojechać do Ursusa
Równolegle miasto przygotowuje się do kolejnego etapu rozbudowy drugiej linii metra.
Warszawa poinformowała, że do przetargu na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla przedłużenia M2 do Ursusa zgłosiły się dwie firmy.
Nowy odcinek ma liczyć około 4 kilometrów długości i obejmować budowę trzech kolejnych stacji.
Według założeń metro miałoby dotrzeć do:
- Ursusa Północnego,
- Posagu 7 Panien,
- Ursusa-Niedźwiadka.
Dwie oferty w przetargu
W postępowaniu wpłynęły dwie propozycje. Konsorcjum ILF Consulting Engineers Polska i Metroprojekt zaoferowało wykonanie prac za ponad 14 mln zł.
Druga oferta, złożona przez Warsaw Projekt, opiewa na kwotę około 8,46 mln zł.
Teraz dokumenty zostaną ocenione pod względem formalnym, merytorycznym oraz cenowym. O wyborze zwycięzcy zdecydują nie tylko koszty, ale także doświadczenie projektantów.
18 miesięcy na przygotowanie dokumentacji
Po podpisaniu umowy wybrany wykonawca będzie miał 18 miesięcy na opracowanie pełnej dokumentacji.
Zakres prac obejmie między innymi przygotowanie projektu koncepcyjnego, analiz geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej oraz ocenę wpływu budowy metra na okoliczne budynki.
Przeprowadzone zostaną również badania dotyczące drgań i oddziaływania inwestycji na istniejącą zabudowę.
Nowe połączenia dla mieszkańców Ursusa
Przedłużenie linii M2 ma znacząco poprawić dostępność komunikacyjną jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy.
Nowe stacje umożliwią wygodne przesiadki do pociągów podmiejskich oraz przyszłej linii metra M5 planowanej przy stacji Posag 7 Panien.
Dla wielu mieszkańców oznacza to skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta i lepszy dostęp do transportu publicznego.
Unijne wsparcie dla inwestycji
Budowa zachodniego odcinka drugiej linii metra jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3 mld zł, a dofinansowanie z Funduszu Spójności sięga 1,125 mld zł.
To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych obecnie przez samorząd Warszawy.
Co to oznacza dla Ciebie? Metro będzie docierać jeszcze dalej
- Trzy nowe stacje na Bemowie mają zostać otwarte jeszcze w 2026 roku.
- Rozpoczęły się kolejne testy infrastruktury metra.
- Warszawa przygotowuje przedłużenie linii M2 do Ursusa.
- Nowy odcinek ma mieć około 4 km długości i trzy stacje.
- Po podpisaniu umowy dokumentacja będzie przygotowywana przez 18 miesięcy.
- Mieszkańcy Ursusa mogą zyskać szybszy dojazd do centrum i nowe możliwości przesiadek.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.