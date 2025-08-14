Tusk alarmuje: Przyszłość Polski rozstrzygnie się w najbliższych tygodniach!
Donald Tusk: „To wielka rozgrywka o przyszłość Polski”
Premier Donald Tusk ostrzegł, że nadchodzące tygodnie i miesiące będą kluczowe zarówno dla bezpieczeństwa Polski, jak i całej Europy. Podczas konferencji prasowej w Muzeum Bitwy Warszawskiej szef rządu apelował o jedność narodową w obliczu zbliżających się rozmów między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Rosji Władimirem Putinem.
— Musimy działać wspólnie, bo to, co będzie się działo, to wielka rozgrywka dyplomatyczna, ale także na froncie ukraińskim, o przyszłość Polski i Europy — podkreślił Tusk.
Premier zaznaczył, że rosyjska strategia od lat pozostaje niezmienna — celem Kremla jest utrzymanie lub zdobycie kontroli nad regionem. Jego zdaniem Polska jest dziś silna i bezpieczna, jednak historia uczy, że sytuacja może się szybko zmienić. — Robimy wszystko, by uniknąć bezpośredniego zagrożenia. Musimy mieć determinację i odwagę, aby Polska pozostała wolna od niebezpieczeństwa — mówił.
Tusk brał udział w otwarciu wystawy „Zjednoczeni, niezwyciężeni”, która zostanie oficjalnie udostępniona 16 sierpnia. W swoim wystąpieniu przypomniał, że choć politycy mogą się spierać, to w sprawach bezpieczeństwa konieczne jest wspólne działanie. — Musimy być jako Polacy i jako cała Europa zjednoczeni wobec zagrożeń nadciągających ze wschodu — podsumował premier.
