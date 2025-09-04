Tusk i Zełenski w Paryżu. Europa szykuje plan wsparcia dla Ukrainy
W Paryżu rusza spotkanie koalicji chętnych – państw gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w razie rozejmu. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk, a na miejscu obecny jest Wołodymyr Zełenski. Europa chce pokazać, że jest gotowa działać wspólnie z USA.
W czwartek w Paryżu odbędzie się spotkanie tzw. koalicji chętnych – grupy państw gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w razie ogłoszenia zawieszenia broni. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk, a na miejscu obecny jest także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Europa pokazuje gotowość
To pierwsze posiedzenie koalicji od sierpniowego szczytu w Waszyngtonie, podczas którego przywódcy Europy i Zełenski rozmawiali z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Spotkanie odbędzie się w formacie hybrydowym. W Paryżu zasiądą m.in. Emmanuel Macron, Donald Tusk i Zełenski, a zdalnie dołączą premierzy Wielkiej Brytanii Keir Starmer, Niemiec Friedrich Merz i Włoch Giorgia Meloni. Reprezentowane będą także Turcja i Kanada. Do dyskusji włączą się sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Pałac Elizejski zapowiedział, że głównym przesłaniem spotkania będzie potwierdzenie gotowości Europy do zapewnienia Ukrainie realnych gwarancji bezpieczeństwa. Kraje chcą pokazać, że są „nie tylko chętne i zdolne”, ale też gotowe działać, gdyby doszło do rozejmu.
Siły odstraszania zamiast misji pokojowej
Rozważane jest rozmieszczenie tzw. sił reasekuracyjnych w Ukrainie. Nie miałyby one pełnić funkcji klasycznego kontyngentu pokojowego, stacjonującego na linii frontu, lecz działać jako długoterminowe wsparcie i czynnik odstraszający wobec ewentualnej rosyjskiej agresji.
– W czwartek oczekujemy potwierdzenia schematu, w ramach którego koalicja chętnych, z poparciem Stanów Zjednoczonych, zagwarantuje bezpieczeństwo Ukrainie – podkreślił doradca prezydenta Emmanuela Macrona. Dodał, że Europa jest gotowa na zobowiązania, jeśli USA zapewnią odpowiednie zabezpieczenie misji.
Amerykanie w tle
Donald Trump zadeklarował w sierpniu, że wesprze działania koalicji i będzie koordynował wysiłki, choć Biały Dom wyklucza wysłanie amerykańskich żołnierzy na Ukrainę. Macron zaznaczył, że prace przygotowawcze nad mechanizmem gwarancji zostały już zakończone, a spotkanie w Paryżu ma je formalnie przypieczętować.
