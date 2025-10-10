Tusk powołał nowego wiceministra. „Nie boję się tego wyzwania”
Sędzia Sławomir Pałka został nowym wiceministrem sprawiedliwości. Akt powołania odebrał w piątek z rąk premiera Donalda Tuska. Jak podkreślił minister Waldemar Żurek, nominacja Pałki kończy proces kompletowania kierownictwa resortu i wzmacnia jego ekspercki charakter.
Sędzia Sławomir Pałka nowym wiceministrem sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości ma nowego wiceministra. W piątek premier Donald Tusk, na wniosek ministra Waldemara Żurka, powołał na stanowisko podsekretarza stanu sędziego Sławomira Pałkę – byłego członka Krajowej Rady Sądownictwa i wieloletniego prezesa Sądu Rejonowego w Oławie.
Doświadczony sędzia w kierownictwie resortu
Powołanie Sławomira Pałki kończy proces kompletowania kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister Waldemar Żurek w oficjalnym komunikacie podkreślił, że nowy wiceminister wnosi do resortu „ogromny profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie w służbę publiczną”.
– Znam sędziego Pałkę od lat. To wybitny fachowiec, człowiek szczery i oddany wartościom, które stanowią fundament wymiaru sprawiedliwości. Jego wiedza i determinacja będą bezcenne w realizacji zadań, jakie stoją przed ministerstwem – podkreślił Żurek.
Kariera Sławomira Pałki
Nowy wiceminister ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1999–2002 odbył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, a w 2002 roku zdał egzamin sędziowski i rozpoczął pracę w Sądzie Rejonowym w Strzelinie. Trzy lata później otrzymał nominację na stanowisko sędziego tego sądu.
Od 2006 do 2009 roku był delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji zajmował się m.in. tworzeniem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – obecnie znanego jako Fundusz Sprawiedliwości. Nadzorował też sieć zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
Pałka pełnił również funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Oławie, a w latach 2014–2018 był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, w tym członkiem jej prezydium oraz zastępcą rzecznika prasowego.
„To ogromna odpowiedzialność i zaszczyt”
Po objęciu stanowiska wiceministra sędzia Pałka podkreślił, że praca w resorcie sprawiedliwości to jedno z najważniejszych zadań w strukturze państwa.
– Ministerstwo Sprawiedliwości to miejsce, w którym zapadają decyzje mające realny wpływ na prawa i bezpieczeństwo obywateli. To ogromna odpowiedzialność i zaszczyt. Cieszę się, że mogę dołączyć do zespołu ekspertów, którzy od lat pracują na rzecz sprawnego i sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości. Wiem, jak trudne zadania nas czekają, ale nie boję się tego wyzwania – powiedział Pałka.
Pełny skład kierownictwa resortu
Po nominacji Sławomira Pałki w kierownictwie Ministerstwa Sprawiedliwości zasiada obecnie czworo wiceministrów. Obok niego funkcje te pełnią: Arkadiusz Myrcha, Maria Ejchart oraz sędzia Dariusz Mazur.
Resort zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony szczegółowy zakres obowiązków nowego wiceministra. Wszystko wskazuje jednak na to, że Sławomir Pałka będzie odpowiedzialny za kwestie związane z sądownictwem powszechnym oraz nadzorem nad jednostkami penitencjarnymi i funduszami celowymi.
Powołanie sędziego Pałki wzmacnia ekspercki charakter obecnego kierownictwa resortu, które – jak podkreśla minister Żurek – ma przywracać zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i odbudowywać jego niezależność po latach politycznych sporów.
