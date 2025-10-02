Tusk stawia twarde warunki. Kontrole na granicy z Niemcami zostają.
Kontrole na granicy z Niemcami przedłużone! Tusk: Polska nie zgodzi się na przepychanie migrantów. Premier Donald Tusk poinformował, że tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą zostaną utrzymane do 4 kwietnia 2026 roku.
Rząd podjął tę decyzję, aby zapobiec powrotowi mechanizmu pozwalającego niemieckim służbom na odsyłanie do Polski migrantów bez pełnej procedury azylowej.
Szef rządu zaznaczył, że kontrole nie mają charakteru represji wobec zwykłych podróżnych. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zakończenie praktyki jednostronnego przerzucania osób z powrotem na polską stronę granicy. Podkreślił, że granice nie zostaną całkowicie zamknięte, a działania służb będą prowadzone w możliwie najmniej uciążliwy sposób.
Według Tuska kontrole są konieczne, by zatrzymać tak zwane „przepychanki” migracyjne, które osłabiały poczucie stabilności i sprawiedliwości. Premier podkreślił, że jego rząd chce partnerskiej współpracy z Niemcami, ale Polska będzie stanowczo bronić swoich granic i suwerenności.
Decyzja rządu oznacza, że sytuacja na granicy niemiecko-polskiej pozostanie kluczowym punktem w polityce migracyjnej przez kolejne miesiące. To także sygnał dla Berlina, że Warszawa nie zamierza ustępować w sprawach, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo kraju i obywateli.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.