Tusk stawia ultimatum po aferze w Warszawie. Zapowiedział decyzje personalne
Afera wokół Szpitala Południowego może doprowadzić do zmian w całym systemie publicznej ochrony zdrowia. Donald Tusk wyznaczył Ministerstwu Zdrowia i NFZ termin na przedstawienie konkretnych reform, zapowiadając, że jeśli propozycje okażą się niewystarczające, w przyszłym tygodniu podejmie również decyzje personalne.
Koniec z „salonikami VIP” w szpitalach? Tusk postawił ultimatum i zapowiedział decyzje personalne
Premier Donald Tusk wyznaczył termin, po którym mogą zapaść kolejne decyzje personalne związane z aferą w ochronie zdrowia. Szef rządu oczekuje od Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia konkretnych propozycji zmian, które mają zlikwidować przywileje w publicznych szpitalach. Wśród zapowiadanych reform znalazły się likwidacja tzw. saloników VIP, walka z przyjmowaniem pacjentów poza kolejnością oraz przyspieszenie centralnej e-rejestracji.
Premier wyznaczył konkretny termin. „W środę podejmę decyzje”
Donald Tusk poinformował, że oczekuje od ministry zdrowia oraz kierownictwa NFZ szczegółowych rekomendacji dotyczących zmian systemowych. Dał na to czas do wtorku.
– Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących, precyzyjnych rekomendacji, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne – zapowiedział premier.
To najmocniejsza dotychczas deklaracja szefa rządu od czasu wybuchu afery związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Tusk podkreślił, że sprawa samej placówki znajduje się już w rękach prokuratury, natomiast zadaniem rządu jest uszczelnienie całego systemu publicznej ochrony zdrowia.
Warszawska afera uruchomiła ogólnopolskie zmiany
Punktem zwrotnym były doniesienia dotyczące funkcjonowania Szpitala Południowego w Warszawie. W ostatnich tygodniach sprawa doprowadziła już do zmian personalnych zarówno w samej placówce, jak i stołecznym ratuszu. W piątek rezygnacje złożyły również dwie wiceprezydentki Warszawy – Renata Kaznowska oraz Aldona Machnowska-Góra.
Premier zaznaczył, że nie chodzi już wyłącznie o jeden szpital. Jego zdaniem podobne mechanizmy mogą funkcjonować również w innych placówkach finansowanych ze środków publicznych.
To właśnie dlatego rząd chce wprowadzić rozwiązania, które obejmą cały kraj, a nie tylko Warszawę.
„Saloniki VIP” mają zniknąć z publicznych szpitali
Jednym z najważniejszych elementów zapowiadanych zmian jest likwidacja tzw. saloników VIP, czyli miejsc lub procedur umożliwiających uprzywilejowaną obsługę wybranych osób w publicznych placówkach medycznych.
– To zjawisko musi zniknąć – podkreślił Donald Tusk.
Premier zaznaczył, że dostęp do świadczeń finansowanych z publicznych pieniędzy powinien zależeć wyłącznie od wskazań medycznych oraz kolejności zgłoszeń.
Według zapowiedzi rządu nie będzie miejsca na sytuacje, w których pacjenci otrzymują szybszy dostęp do diagnostyki lub leczenia dzięki znajomościom, pozycji zawodowej albo powiązaniom politycznym.
Koniec z „zeszytami” i omijaniem kolejek
Premier odniósł się także do praktyki prowadzenia nieformalnych list osób przyjmowanych poza obowiązującą kolejnością.
– Jest też problem tzw. zeszytów z nazwiskami tych, którzy obchodzą kolejkę. To również jest nieakceptowalne – powiedział.
Zdaniem szefa rządu takie rozwiązania naruszają podstawową zasadę równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez państwo.
Centralna e-rejestracja ma zmienić cały system
Jednym z filarów reformy ma być centralna e-rejestracja. System ma umożliwić pełną kontrolę nad kolejkami do lekarzy oraz badań diagnostycznych.
Według zapowiedzi premiera rozwiązanie zostanie wdrożone najpóźniej do końca 2026 roku w drodze rozporządzenia, bez konieczności nowelizacji ustaw.
Nowy system ma pozwolić na łatwe wykrywanie przypadków omijania kolejek oraz zwiększyć przejrzystość zapisów do świadczeń finansowanych przez NFZ.
Nie tylko Warszawa. Kontrole pokazują skalę problemu
Premier przedstawił również dane dotyczące kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jak poinformował:
- w 2024 roku przeprowadzono 909 kontroli, skierowano 25 zawiadomień do prokuratury, a ich wartość wyniosła blisko 88 mln zł,
- w 2025 roku odbyło się 798 kontroli i złożono 27 zawiadomień do prokuratury,
- w pierwszej połowie 2026 roku przeprowadzono już 482 kontrole, a nieprawidłowości wykryto w 99 proc. sprawdzanych placówek.
Według premiera dane pokazują, że problem nie dotyczy pojedynczych szpitali, lecz ma znacznie szerszy charakter.
Warszawa stała się symbolem zmian
Choć zapowiadane reformy obejmą całą Polskę, ich początkiem była właśnie Warszawa. To wydarzenia wokół Szpitala Południowego uruchomiły serię kontroli, audytów oraz zmian personalnych zarówno w placówce, jak i w stołecznym ratuszu.
Dla mieszkańców stolicy oznacza to, że warszawskie szpitale pozostaną pod szczególnym nadzorem. Kontrole prowadzą obecnie między innymi NFZ, CBA oraz prokuratura, a miasto zapowiedziało dodatkowe audyty we wszystkich swoich placówkach medycznych.
Jednocześnie rozwiązania wypracowane po warszawskiej aferze mają zostać wdrożone również w innych regionach kraju.
Czy będą kolejne dymisje?
Największe emocje budzi zapowiedź możliwych decyzji personalnych. Donald Tusk nie wskazał, kogo mogą one dotyczyć, jednak wyraźnie zaznaczył, że jeśli rekomendacje przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ okażą się niewystarczające, w środę podejmie kolejne kroki.
Może to oznaczać zarówno zmiany organizacyjne, jak i personalne w instytucjach odpowiedzialnych za funkcjonowanie publicznej ochrony zdrowia.
Jakie przepisy mają znaczenie?
Zapowiadane zmiany mają zostać wprowadzone przede wszystkim w ramach kompetencji ministra zdrowia i Prezesa NFZ. Premier zapowiedział, że część rozwiązań – w tym centralna e-rejestracja – zostanie wdrożona w drodze rozporządzenia, bez konieczności nowelizacji ustaw. Nadal zastosowanie mają również przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które gwarantują równy dostęp do świadczeń zdrowotnych.
Co to oznacza dla Ciebie? Rząd zapowiada koniec uprzywilejowanych kolejek
- Jeżeli korzystasz z publicznej służby zdrowia, rząd zapowiada większą przejrzystość zapisów do lekarzy.
- Centralna e-rejestracja ma utrudnić omijanie kolejek i ułatwić kontrolę terminów wizyt.
- Ministerstwo Zdrowia i NFZ mają przedstawić konkretne propozycje zmian najpóźniej do wtorku.
- Jeśli rekomendacje nie spełnią oczekiwań premiera, w środę mogą zapaść decyzje personalne.
- Kontrole NFZ i audyty mają objąć kolejne placówki, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.