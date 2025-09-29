Tusk: wojna w Ukrainie to także nasza wojna! Premier ostrzega przed skutkami klęski Ukrainy.
Premier Tusk: wojna w Ukrainie to także nasza wojna. Na forum Warsaw Security Forum premier Donald Tusk mocno podkreślił, że konflikt w Ukrainie nie jest odległym dramatem, ale walką, która dotyka również Polskę i każdy kraj wolnego świata.
Jak mówił, gdyby Ukraina przegrała, konsekwencje odczułby nie tylko ten region, ale całe pokolenia.
Premier zaznaczył, że bez względu na opinie, wojna ta angażuje serca i umysły, bo to projekt polityczny starych reżimów. W jego przekonaniu agresja Rosji to nie pojedynczy atak, ale systemowe działanie mające na celu zniewolenie wolnych narodów, ograniczenie praw człowieka i triumf autorytaryzmów.
W wystąpieniu Tusk zaapelował, by nie lekceważyć znaczenia tej walki. Jeśli ustąpimy, zdaniem premiera zwycięstwo Rosji będzie miało reperkusje globalne cierpienie Ukrainy będzie dotyczyć także nas, Europy i świata.
Premier odniósł się też do głosów, które mówią, że wojna Ukrainy nie dotyczy Polski i obiecał, że Polska nie pozostanie bierna. W jego wizji Polska nie tylko wspiera materialnie i moralnie Ukrainę, ale staje po jej stronie jako obrończyni wartości wolności i demokracji.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
