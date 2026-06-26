Twój pupil też odczuwa upał. Te zasady mogą uratować mu życie

26 czerwca 2026 10:18 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Wysokie temperatury są niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych czworonożnych pupili. Psy i koty znacznie gorzej radzą sobie z upałem, dlatego nawet krótki spacer w pełnym słońcu czy pozostawienie zwierzęcia w nagrzanym samochodzie może skończyć się tragicznie. Podpowiadamy, jak rozpoznać pierwsze objawy przegrzania i co zrobić, by bezpiecznie zadbać o swojego pupila podczas fali upałów.

Uroczy szczeniak z szeroko otwartymi ustami, stoi na żywym zielonym trawniku. Uosabia czystą radość i duchową naturę zwierząt towarzyszących. Fot. Shutterstock
Uroczy szczeniak z szeroko otwartymi ustami, stoi na żywym zielonym trawniku. Uosabia czystą radość i duchową naturę zwierząt towarzyszących. Fot. Shutterstock

Upały są groźne nie tylko dla ludzi. Tak ochronisz psa i kota podczas wysokich temperatur

Fala upałów to trudny czas nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt domowych. Psy i koty znacznie gorzej radzą sobie z wysokimi temperaturami, a przegrzanie organizmu może prowadzić do udaru cieplnego, który stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich życia. Warto wiedzieć, jak rozpoznać pierwsze objawy i co zrobić, aby skutecznie chronić pupila w najgorętsze dni.

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Eksperci przypominają, że nawet pozornie niewielkie zaniedbania, takie jak zbyt długi spacer w pełnym słońcu czy pozostawienie zwierzęcia w samochodzie, mogą mieć tragiczne konsekwencje.

Dlaczego upał jest tak niebezpieczny dla psów i kotów?

Organizm zwierząt chłodzi się zupełnie inaczej niż organizm człowieka. Psy regulują temperaturę głównie poprzez ziajanie i w niewielkim stopniu przez opuszki łap. Koty natomiast ochładzają się przede wszystkim poprzez wylizywanie sierści oraz szukanie chłodniejszych miejsc.

Wysoka temperatura sprawia, że mechanizmy te stają się niewystarczające. W efekcie może dojść do hipertermii, czyli przegrzania organizmu, a następnie do udaru cieplnego wymagającego natychmiastowej pomocy weterynaryjnej.

Jak rozpoznać przegrzanie zwierzęcia?

U psów pierwszymi objawami są najczęściej bardzo intensywne ziajanie, nadmierne ślinienie się, osłabienie, problemy z oddychaniem czy wymioty.

W przypadku kotów szczególnie niepokojącym sygnałem jest dyszenie. Koty bardzo rzadko ziają, dlatego taki objaw może świadczyć o poważnym przegrzaniu organizmu. Alarmujące są również ospałość, szybki oddech, wymioty oraz utrata sił.

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Jeżeli podejrzewasz udar cieplny, przenieś zwierzę do chłodnego miejsca, schładzaj je wilgotnym ręcznikiem i jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem weterynarii.

10 zasad, które pomogą ochronić pupila przed upałem

1. Zapewnij stały dostęp do świeżej wody. Miska powinna być zawsze pełna czystej i chłodnej wody.

2. Stwórz chłodne miejsce do odpoczynku. Zwierzę powinno mieć możliwość schowania się w cieniu lub dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

3. Spaceruj rano i wieczorem. Unikaj wychodzenia z psem w najgorętszych godzinach dnia. Rozgrzany asfalt może poparzyć opuszki łap.

4. Ogranicz intensywny wysiłek. Długie bieganie czy aportowanie lepiej przełożyć na chłodniejszą porę dnia.

5. Nigdy nie zostawiaj zwierzęcia w samochodzie. Temperatura wewnątrz auta może w kilka minut osiągnąć poziom zagrażający życiu.

6. Korzystaj z mat chłodzących. Specjalne maty lub wilgotne ręczniki pomagają obniżyć temperaturę ciała zwierzaka.

7. Nie gol psa na łyso. Sierść chroni nie tylko przed zimnem, ale również przed przegrzaniem i promieniowaniem słonecznym.

8. Szczególną uwagę zwróć na rasy brachycefaliczne. Mopsy, buldogi czy persy są znacznie bardziej narażone na udar cieplny.

9. Zabezpiecz okna i balkon. Latem częściej dochodzi do wypadnięć kotów z wysokości.

10. Nie pozostawiaj mokrej karmy na wiele godzin. Wysoka temperatura sprzyja szybkiemu psuciu się jedzenia.

Pamiętaj także o zwierzętach bezdomnych

Podczas upałów cierpią również zwierzęta, które nie mają domu. Jeśli masz taką możliwość, wystaw w bezpiecznym miejscu miskę z wodą lub poinformuj lokalną fundację czy schronisko o zwierzętach wymagających pomocy.

Niewielki gest może uratować życie psa lub kota podczas wyjątkowo gorących dni.

Najczęstszy błąd? Pozostawienie psa w samochodzie

Specjaliści od lat przypominają, że nawet kilka minut postoju w zamkniętym samochodzie może doprowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury wewnątrz pojazdu. Uchylone okno nie zapewnia odpowiedniej wentylacji, a organizm psa lub kota może przegrzać się w bardzo krótkim czasie.

Jeżeli zauważysz zwierzę zamknięte w rozgrzanym aucie i jego życie wydaje się zagrożone, nie ignoruj sytuacji – powiadom odpowiednie służby.

Co to oznacza dla Ciebie? Najważniejsze zasady

  • Zapewnij zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody.
  • Spaceruj wyłącznie rano lub wieczorem.
  • Nie zostawiaj psa ani kota w samochodzie.
  • Zapewnij pupilowi chłodne i zacienione miejsce do odpoczynku.
  • W razie objawów przegrzania natychmiast skontaktuj się z weterynarzem.
  • Nie zapominaj również o bezdomnych zwierzętach, które także potrzebują dostępu do wody.
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