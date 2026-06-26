Twój pupil też odczuwa upał. Te zasady mogą uratować mu życie
Wysokie temperatury są niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych czworonożnych pupili. Psy i koty znacznie gorzej radzą sobie z upałem, dlatego nawet krótki spacer w pełnym słońcu czy pozostawienie zwierzęcia w nagrzanym samochodzie może skończyć się tragicznie. Podpowiadamy, jak rozpoznać pierwsze objawy przegrzania i co zrobić, by bezpiecznie zadbać o swojego pupila podczas fali upałów.
Upały są groźne nie tylko dla ludzi. Tak ochronisz psa i kota podczas wysokich temperatur
Fala upałów to trudny czas nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt domowych. Psy i koty znacznie gorzej radzą sobie z wysokimi temperaturami, a przegrzanie organizmu może prowadzić do udaru cieplnego, który stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich życia. Warto wiedzieć, jak rozpoznać pierwsze objawy i co zrobić, aby skutecznie chronić pupila w najgorętsze dni.
Eksperci przypominają, że nawet pozornie niewielkie zaniedbania, takie jak zbyt długi spacer w pełnym słońcu czy pozostawienie zwierzęcia w samochodzie, mogą mieć tragiczne konsekwencje.
Dlaczego upał jest tak niebezpieczny dla psów i kotów?
Organizm zwierząt chłodzi się zupełnie inaczej niż organizm człowieka. Psy regulują temperaturę głównie poprzez ziajanie i w niewielkim stopniu przez opuszki łap. Koty natomiast ochładzają się przede wszystkim poprzez wylizywanie sierści oraz szukanie chłodniejszych miejsc.
Wysoka temperatura sprawia, że mechanizmy te stają się niewystarczające. W efekcie może dojść do hipertermii, czyli przegrzania organizmu, a następnie do udaru cieplnego wymagającego natychmiastowej pomocy weterynaryjnej.
Jak rozpoznać przegrzanie zwierzęcia?
U psów pierwszymi objawami są najczęściej bardzo intensywne ziajanie, nadmierne ślinienie się, osłabienie, problemy z oddychaniem czy wymioty.
W przypadku kotów szczególnie niepokojącym sygnałem jest dyszenie. Koty bardzo rzadko ziają, dlatego taki objaw może świadczyć o poważnym przegrzaniu organizmu. Alarmujące są również ospałość, szybki oddech, wymioty oraz utrata sił.
Jeżeli podejrzewasz udar cieplny, przenieś zwierzę do chłodnego miejsca, schładzaj je wilgotnym ręcznikiem i jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem weterynarii.
10 zasad, które pomogą ochronić pupila przed upałem
1. Zapewnij stały dostęp do świeżej wody. Miska powinna być zawsze pełna czystej i chłodnej wody.
2. Stwórz chłodne miejsce do odpoczynku. Zwierzę powinno mieć możliwość schowania się w cieniu lub dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
3. Spaceruj rano i wieczorem. Unikaj wychodzenia z psem w najgorętszych godzinach dnia. Rozgrzany asfalt może poparzyć opuszki łap.
4. Ogranicz intensywny wysiłek. Długie bieganie czy aportowanie lepiej przełożyć na chłodniejszą porę dnia.
5. Nigdy nie zostawiaj zwierzęcia w samochodzie. Temperatura wewnątrz auta może w kilka minut osiągnąć poziom zagrażający życiu.
6. Korzystaj z mat chłodzących. Specjalne maty lub wilgotne ręczniki pomagają obniżyć temperaturę ciała zwierzaka.
7. Nie gol psa na łyso. Sierść chroni nie tylko przed zimnem, ale również przed przegrzaniem i promieniowaniem słonecznym.
8. Szczególną uwagę zwróć na rasy brachycefaliczne. Mopsy, buldogi czy persy są znacznie bardziej narażone na udar cieplny.
9. Zabezpiecz okna i balkon. Latem częściej dochodzi do wypadnięć kotów z wysokości.
10. Nie pozostawiaj mokrej karmy na wiele godzin. Wysoka temperatura sprzyja szybkiemu psuciu się jedzenia.
Pamiętaj także o zwierzętach bezdomnych
Podczas upałów cierpią również zwierzęta, które nie mają domu. Jeśli masz taką możliwość, wystaw w bezpiecznym miejscu miskę z wodą lub poinformuj lokalną fundację czy schronisko o zwierzętach wymagających pomocy.
Niewielki gest może uratować życie psa lub kota podczas wyjątkowo gorących dni.
Najczęstszy błąd? Pozostawienie psa w samochodzie
Specjaliści od lat przypominają, że nawet kilka minut postoju w zamkniętym samochodzie może doprowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury wewnątrz pojazdu. Uchylone okno nie zapewnia odpowiedniej wentylacji, a organizm psa lub kota może przegrzać się w bardzo krótkim czasie.
Jeżeli zauważysz zwierzę zamknięte w rozgrzanym aucie i jego życie wydaje się zagrożone, nie ignoruj sytuacji – powiadom odpowiednie służby.
Co to oznacza dla Ciebie? Najważniejsze zasady
- Zapewnij zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody.
- Spaceruj wyłącznie rano lub wieczorem.
- Nie zostawiaj psa ani kota w samochodzie.
- Zapewnij pupilowi chłodne i zacienione miejsce do odpoczynku.
- W razie objawów przegrzania natychmiast skontaktuj się z weterynarzem.
- Nie zapominaj również o bezdomnych zwierzętach, które także potrzebują dostępu do wody.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.