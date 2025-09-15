Tyle gotówki musisz mieć w domu na wypadek kryzysu. Eksperci podają konkretną kwotę!

15 września 2025 09:46 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W obliczu rosnących napięć i zagrożeń eksperci radzą przygotować się na każdy scenariusz. Wojskowy przypomina, że w razie wojny lub kryzysu najważniejsza jest gotówka w domu – najlepiej tyle, ile wynoszą miesięczne wydatki rodziny. To zabezpieczenie może przesądzić o bezpieczeństwie w pierwszych dniach chaosu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ile gotówki mieć w domu na wypadek wojny? Wojskowy wskazuje kwotę

Niepokojące informacje o dronach rosyjskich nad Polską, obawy przed katastrofami naturalnymi czy możliwymi awariami systemów finansowych sprawiają, że temat przygotowania się na kryzys wraca coraz częściej. Eksperci podkreślają, że w sytuacjach nadzwyczajnych najważniejsza staje się niezależność – również finansowa.

Gotówka ważniejsza niż karta

Ppłk Paździoch w rozmowie z mediami podkreśla, że podstawą planu awaryjnego jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości gotówki. – Warto mieć przy sobie równowartość miesięcznych wydatków – wskazuje wojskowy.

Dlaczego to tak istotne? W czasie kryzysu bankomaty mogą być nieczynne, puste, a płatności internetowe zwyczajnie zawodne. Gotówka pozwala na szybkie zakupy i zapewnia niezależność w pierwszych dniach kryzysu, kiedy dostęp do usług finansowych może być mocno ograniczony.

Eksperci i analitycy dodają, że w praktyce najlepiej przygotować minimum od 500 do 1000 zł w gotówce, aby w nagłej sytuacji móc pokryć podstawowe wydatki, takie jak żywność, transport czy leki.

Plecak ewakuacyjny – co powinien zawierać?

Obok pieniędzy, niezbędnym elementem przygotowań jest tzw. plecak ewakuacyjny. Powinny się w nim znaleźć dokumenty, zdjęcia najbliższych i podstawowe narzędzia do komunikacji. – Zamiast długopisu lepiej spakować zwykły ołówek, bo nie ma ryzyka, że się wypisze – tłumaczy ppłk Paździoch.

Ekspert przypomina również praktyki z czasów powojennych, kiedy ludzie zostawiali kartki w murach, by poinformować bliskich o miejscu pobytu. Tego typu proste metody mogą w sytuacji kryzysowej pomóc w odzyskaniu kontaktu z rodziną.

Przygotowanie to nie tylko sprzęt

Zdaniem wojskowego sam plecak ewakuacyjny nie wystarczy, jeśli nie potrafimy z niego korzystać. – Ćwiczmy, sprawdzajmy zawartość, wybierzmy się na dwa dni na działkę i przetestujmy, co potrafimy zrobić z tym, co spakowaliśmy – radzi.

Brak umiejętności rozpalania ognia czy czytania mapy z kompasem może w krytycznej chwili okazać się większą przeszkodą niż brak dodatkowego sprzętu. Dlatego planowanie należy uzupełnić o praktyczne ćwiczenia i szkolenia, np. z pierwszej pomocy.

Dlaczego to takie ważne?

Specjaliści nie mają wątpliwości – Polacy często bagatelizują ryzyko i nie przygotowują się na sytuacje nadzwyczajne. Tymczasem doświadczenie pokazuje, że to właśnie proste działania podejmowane z wyprzedzeniem zwiększają szansę przetrwania.

Gotówka, plecak ewakuacyjny i praktyczne umiejętności to trzy filary bezpieczeństwa, które – zdaniem ekspertów – mogą przesądzić o losie rodziny w czasie kryzysu.

