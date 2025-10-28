Tyle kosztuje sprzątanie grobu? Ceny przed 1 listopada zwalają z nóg.

28 października 2025 15:17 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Ile kosztuje sprzątanie grobu przed Wszystkich Świętych? Oto cennik i najważniejsze informacje. Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych powoduje wzmożony ruch na polskich cmentarzach.

Fot. Warszawa w Pigułce

Coraz więcej osób decyduje się na zlecenie sprzątania grobu firmom specjalistycznym, które oferują kompleksowe porządkowanie nagrobków.

Zakres usług i cena

Standardowa usługa obejmuje usunięcie starych zniczy i kwiatów, zgrabienie liści i danych terenu wokół nagrobka, umycie płyty pomnika oraz w niektórych ofertach zapalenie nowego znicza. Cena za jedno sprzątanie pojedynczego grobu zaczyna się zazwyczaj od około 60 do 100 zł, przy czym ostateczny koszt zależy od wielkości nagrobka oraz materiału, z jakiego został wykonany. Na przykład za pomnik z lastryko może być doliczona dodatkowa opłata około 50 zł.

Usługi dodatkowe, pakiety, abonamenty

Firmy oferują także rozszerzone pakiety: usuwanie mchu, impregnacja kamienia, całoroczna opieka nad grobem czy sprzątanie po pogrzebie. Ceny za te usługi mogą znacznie przewyższać podstawową stawkę np. podstawowe sprzątanie może kosztować około 65 zł, pakiet przed świętami około 250 zł, a abonament roczny nawet 900 zł dla grobu pojedynczego. W ofertach pojawiają się też pakiety „na święta”, „na rocznice” czy cykliczne wizyty.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli nie masz możliwości osobiście zadbać o grób bliskiej osoby z powodu odległości, braku czasu lub sprawności fizycznej — zlecenie takiej usługi może być sensownym rozwiązaniem. Wybierając ofertę, warto sprawdzić, co dokładnie obejmuje: czy nagrobek będzie umyty, czy teren wokół zostanie oczy­szczony, czy wliczona jest wymiana zniczy lub kwiatów, czy dokumentowana jest praca. W przypadku materiałów wymagających większej pracy (np. lastryko, piaskowiec) doliczane są często dodatkowe opłaty dobrze być tego świadomym wcześniej.

 

 

Źródła: forsal.pl/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl