Tyle kosztuje sprzątanie grobu? Ceny przed 1 listopada zwalają z nóg.
Ile kosztuje sprzątanie grobu przed Wszystkich Świętych? Oto cennik i najważniejsze informacje. Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych powoduje wzmożony ruch na polskich cmentarzach.
Coraz więcej osób decyduje się na zlecenie sprzątania grobu firmom specjalistycznym, które oferują kompleksowe porządkowanie nagrobków.
Zakres usług i cena
Standardowa usługa obejmuje usunięcie starych zniczy i kwiatów, zgrabienie liści i danych terenu wokół nagrobka, umycie płyty pomnika oraz w niektórych ofertach zapalenie nowego znicza. Cena za jedno sprzątanie pojedynczego grobu zaczyna się zazwyczaj od około 60 do 100 zł, przy czym ostateczny koszt zależy od wielkości nagrobka oraz materiału, z jakiego został wykonany. Na przykład za pomnik z lastryko może być doliczona dodatkowa opłata około 50 zł.
Usługi dodatkowe, pakiety, abonamenty
Firmy oferują także rozszerzone pakiety: usuwanie mchu, impregnacja kamienia, całoroczna opieka nad grobem czy sprzątanie po pogrzebie. Ceny za te usługi mogą znacznie przewyższać podstawową stawkę np. podstawowe sprzątanie może kosztować około 65 zł, pakiet przed świętami około 250 zł, a abonament roczny nawet 900 zł dla grobu pojedynczego. W ofertach pojawiają się też pakiety „na święta”, „na rocznice” czy cykliczne wizyty.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli nie masz możliwości osobiście zadbać o grób bliskiej osoby z powodu odległości, braku czasu lub sprawności fizycznej — zlecenie takiej usługi może być sensownym rozwiązaniem. Wybierając ofertę, warto sprawdzić, co dokładnie obejmuje: czy nagrobek będzie umyty, czy teren wokół zostanie oczyszczony, czy wliczona jest wymiana zniczy lub kwiatów, czy dokumentowana jest praca. W przypadku materiałów wymagających większej pracy (np. lastryko, piaskowiec) doliczane są często dodatkowe opłaty dobrze być tego świadomym wcześniej.
Źródła: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.