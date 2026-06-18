Tyle może wynosić emerytura, by nie płacić abonamentu RTV. Seniorzy mogą zaoszczędzić 366 zł
Nawet 366 zł rocznie może zostać w kieszeni części emerytów. W 2026 roku obowiązuje nowy limit świadczenia, który pozwala seniorom po 60. roku życia skorzystać ze zwolnienia z abonamentu RTV. Wielu uprawnionych nadal jednak opłaca rachunki, nie wiedząc, że wystarczy spełnić określone warunki i złożyć odpowiednie dokumenty. Sprawdź, kto może przestać płacić oraz jakie formalności trzeba załatwić.
Nowy limit emerytury zwalnia z abonamentu RTV. Seniorzy mogą zaoszczędzić 366 zł rocznie
Wielu emerytów wciąż nie wie, że może całkowicie legalnie przestać płacić abonament RTV. W 2026 roku obowiązuje nowy próg dochodowy, który pozwala części seniorów skorzystać ze zwolnienia z opłat za radio i telewizję. W praktyce oznacza to nawet 366 zł oszczędności rocznie. Samo spełnienie warunków nie wystarczy jednak do uzyskania ulgi.
Nowy limit emerytury daje prawo do zwolnienia z abonamentu RTV
W 2026 roku z abonamentu RTV mogą zostać zwolnione osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 4451,78 zł brutto miesięcznie. To dokładnie połowa przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok.
Aby skorzystać z ulgi, trzeba spełnić jednocześnie trzy warunki:
– ukończyć 60 lat,
– posiadać prawo do emerytury,
– pobierać świadczenie nie wyższe niż 4451,78 zł brutto miesięcznie.
Dla osób posiadających telewizor oznacza to oszczędność 30,50 zł miesięcznie, czyli 366 zł w skali roku.
Wielu seniorów nadal płaci, choć nie musi
Największym problemem jest brak świadomości przysługujących uprawnień. Wielu emerytów zakłada, że zwolnienie zostanie przyznane automatycznie. W rzeczywistości konieczne jest dopełnienie formalności.
Osoby korzystające z kryterium dochodowego muszą udać się do placówki Poczty Polskiej i złożyć odpowiednie dokumenty.
Potrzebne będą:
– dowód osobisty,
– decyzja ZUS, KRUS lub innego organu potwierdzająca wysokość emerytury,
– oświadczenie o spełnianiu warunków zwolnienia.
Ważne jest również, aby odbiornik RTV był zarejestrowany na osobę ubiegającą się o ulgę.
Kiedy zaczyna obowiązywać zwolnienie?
Zwolnienie nie działa wstecz. Zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym senior złoży wymagane dokumenty.
Oznacza to, że im szybciej zostaną załatwione formalności, tym szybciej można przestać płacić abonament.
Nie tylko emeryci mogą nie płacić abonamentu RTV
Przepisy przewidują również szereg innych zwolnień. Bez względu na wysokość świadczenia z opłat zwolnione są osoby, które ukończyły 75 lat. W ich przypadku uprawnienie jest ustalane automatycznie na podstawie danych z rejestru PESEL.
Zwolnienie obejmuje także m.in. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby całkowicie niezdolne do pracy, rencistów pobierających rentę socjalną, osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz część kombatantów i weteranów.
Warszawa. Seniorzy mogą sprawdzić uprawnienia w placówkach pocztowych
W Warszawie działa kilkadziesiąt placówek Poczty Polskiej, w których można zgłosić zwolnienie z abonamentu RTV. Seniorzy mieszkający w stolicy mogą uzyskać informacje zarówno w urzędach pocztowych, jak i telefonicznie poprzez infolinię operatora.
Eksperci przypominają, że szczególnie osoby pobierające niższe świadczenia powinny sprawdzić, czy nie spełniają kryteriów zwolnienia. W dobie rosnących kosztów życia nawet kilkaset złotych rocznie może stanowić zauważalne odciążenie domowego budżetu.
Kary za brak abonamentu nadal obowiązują
Osoby posiadające niezarejestrowany odbiornik muszą pamiętać, że przepisy nadal przewidują wysokie sankcje.
W 2026 roku kara wynosi:
– 915 zł za niezarejestrowany telewizor,
– 285 zł za niezarejestrowane radio.
Do należności mogą zostać doliczone również odsetki. Z tego powodu osoby posiadające odbiorniki RTV powinny sprawdzić swój status i ewentualne uprawnienia do zwolnienia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli masz ukończone 60 lat i pobierasz emeryturę nieprzekraczającą 4451,78 zł brutto, warto sprawdzić możliwość zwolnienia z abonamentu RTV. Wystarczy złożyć odpowiednie dokumenty w placówce pocztowej. Dzięki temu możesz zaoszczędzić nawet 366 zł rocznie i uniknąć niepotrzebnych opłat.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.