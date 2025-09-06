Tylko do 31 października: 28000 zł czeka na właścicieli domów. Potem będzie za późno!
Czas ucieka, a rządowe pieniądze znikają. Właściciele domów mają ostatnią szansę, by zgarnąć nawet 28 tysięcy złotych dofinansowania na instalację fotowoltaiki, magazyn energii lub ciepła. Program „Mój Prąd 6.0” kończy nabór 31 października 2025 r. lub wcześniej – jeśli wyczerpie się pula środków. A ta topnieje w szybkim tempie.
Dla kogo pieniądze i na co dokładnie?
„Mój Prąd” to najpopularniejszy program wspierający inwestycje w odnawialne źródła energii. Skierowany jest do prosumentów, czyli osób produkujących energię elektryczną na własne potrzeby – najczęściej za pomocą paneli słonecznych.
Dotacja może objąć:
-
do 7 000 zł – na fotowoltaikę z magazynem energii lub ciepła,
-
do 6 000 zł – na samą fotowoltaikę (dla instalacji zgłoszonych do 31.07.2024 r.),
-
do 16 000 zł – na magazyn energii elektrycznej (min. 2 kWh),
-
do 5 000 zł – na magazyn ciepła (min. 20 litrów).
Aby uzyskać pełne wsparcie, moc instalacji musi wynosić od 2 kW do 20 kW, a inwestycja być już zakończona i podłączona do sieci.
Jak złożyć wniosek i nie popełnić błędów?
Wniosek składamy tylko online, przez specjalny Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Wymagany jest profil zaufany lub e-dowód. Trzeba przygotować komplet dokumentów, w tym:
-
potwierdzenie przyłączenia instalacji do sieci (od OSD),
-
imienne potwierdzenia płatności (nie wystarczy adnotacja „zapłacono” na fakturze),
-
protokoły odbioru magazynów (jeśli są montowane),
-
faktury i dokumentację potwierdzającą spełnianie wymogów technicznych.
Nowością w tej edycji jest limit maksymalnie czterech korekt – jeśli formularz zawiera błędy, trzeba je szybko poprawić. NFOŚiGW kontaktuje się mailowo – warto regularnie sprawdzać skrzynkę (w tym folder SPAM).
Na co uważać? Najczęstsze błędy:
-
Niekompletne dokumenty – brak zaświadczeń od OSD i protokołów odbioru.
-
Zła dokumentacja płatności – tylko pełne potwierdzenia są honorowane.
-
Zakup niewłaściwego sprzętu – urządzenia muszą spełniać określone normy.
Co to oznacza dla czytelnika?
-
Jeśli masz dom i myślisz o fotowoltaice – działaj teraz, nie czekaj do października.
-
To ostatni moment, by dostać rządowe wsparcie na energię odnawialną.
-
Po 31 października 2025 r. możesz już nie mieć żadnych dopłat.
-
Koszty prądu rosną – inwestycja może szybko się zwrócić.
