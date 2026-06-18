Tysiące osób wyjdą na ulice Warszawy. Kierowcy odczują skutki już od soboty
Warszawiaków czeka weekend pełen wydarzeń, ale także utrudnień w ruchu. Na stołeczne ulice wyjadą deskorolkarze, rowerzyści i zabytkowe traktory, a przez centrum oraz Pragę przejdą zgromadzenia i marsze. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej powinni przygotować się na czasowe zamknięcia ulic, objazdy i zmiany tras autobusów. Sprawdź, gdzie i kiedy wystąpią największe utrudnienia.
Weekend pełen utrudnień w Warszawie. Na ulice wyjadą rowerzyści, deskorolkarze i zabytkowe traktory
Najbliższy weekend w Warszawie upłynie pod znakiem licznych wydarzeń plenerowych, zgromadzeń i parad, które wpłyną na organizację ruchu w wielu częściach miasta. Mieszkańcy muszą przygotować się na czasowe zamknięcia ulic, objazdy komunikacji miejskiej oraz utrudnienia zarówno w centrum, jak i na Pradze, Ochocie czy Ursusie. W planach są między innymi przejazdy deskorolkarzy, rowerowa parada finałowa kampanii Rowerowy Maj, marsze społeczne oraz wyjątkowy zlot zabytkowych traktorów.
Deskorolkarze przejadą przez centrum Warszawy
Sobota rozpocznie się od wydarzenia organizowanego przez miłośników deskorolek. O godzinie 12 uczestnicy wyruszą z Parku Świętokrzyskiego i przejadą przez najważniejsze arterie Śródmieścia, Ochoty i Woli. Trasa poprowadzi między innymi ulicami Świętokrzyską, Nowym Światem, Alejami Ujazdowskimi, Marszałkowską, Koszykową, Raszyńską, Towarową oraz Prostą.
Przejazd może potrwać do około godziny 15. W tym czasie kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi wstrzymaniami ruchu oraz zmianami w kursowaniu autobusów.
Dwa marsze w sobotę. Utrudnienia na Pradze i w centrum
Również w sobotę odbędą się dwa zgromadzenia publiczne. Pierwsze rozpocznie się o godzinie 12.30 na Placu Wileńskim. Uczestnicy Prawobrzeżnej Masy Krytycznej przejdą ulicami Targową i Zamoyskiego do Centrum Lokalnego Kamionek przy ulicy Grochowskiej. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na sytuację pieszych na Pradze Północ i Pradze Południe.
Kolejne zgromadzenie wystartuje o godzinie 14.00 z Placu Centralnego. Uczestnicy przejdą Marszałkowską, Świętokrzyską, Nowym Światem, Książęcą, Kruczkowskiego i Tamką do Pomnika Syrenki nad Wisłą. W trakcie przemarszu możliwe są objazdy dla wielu linii autobusowych kursujących przez centrum stolicy.
Zabytkowe traktory opanują Ursus
Jednym z najbardziej nietypowych wydarzeń weekendu będzie niedzielny zlot zabytkowych ciągników w Ursusie. Miłośnicy historycznych maszyn będą mogli podziwiać pojazdy zarówno podczas postoju, jak i w trakcie kilku parad organizowanych na ulicach dzielnicy.
Największe przejazdy zaplanowano między innymi ulicami Gierdziejewskiego, Traktorzystów, Wojciechowskiego, Orląt Lwowskich, Sosnkowskiego oraz Skoroszewską. Dodatkowo rano i wieczorem zabytkowe traktory przejadą przez część Warszawy w drodze do Ursusa i z powrotem.
Finał Rowerowego Maja przyciągnie tysiące uczestników
W niedzielę odbędzie się również wielki finał kampanii Rowerowy Maj. Uczestnicy przejadą przez Pragę i część południowej Warszawy na rowerach, hulajnogach, rolkach, deskorolkach i wrotkach.
Parada wystartuje spod PGE Narodowego, a następnie przejedzie między innymi Aleją Zieleniecką, Zamoyskiego, Jagiellońską, Wałem Miedzeszyńskim, Aleją Waszyngtona i Grochowską. Finałem wydarzenia będzie piknik w Parku Polińskiego.
Niedzielny marsz przy Placu Zbawiciela
Na niedzielę zaplanowano także zgromadzenie rozpoczynające się o godzinie 14 na Placu Zbawiciela. Uczestnicy przejdą ulicami Nowowiejską i Krzywickiego w kierunku Ambasady Izraela. Organizatorzy przewidują zakończenie wydarzenia około godziny 18.
W czasie przemarszu możliwe są zmiany tras autobusów komunikacji miejskiej kursujących przez ten rejon miasta.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?
Najbliższy weekend będzie jednym z najbardziej intensywnych pod względem wydarzeń ulicznych od początku lata. Kierowcy planujący przejazd przez centrum, Pragę, Ochotę lub Ursus powinni uwzględnić dodatkowy czas na podróż. Warszawski Transport Publiczny zaleca śledzenie bieżących komunikatów dotyczących objazdów oraz zmian tras autobusów i tramwajów.
Dla mieszkańców będzie to jednak również okazja do udziału w licznych wydarzeniach plenerowych, które przyciągną zarówno miłośników aktywnego transportu, jak i pasjonatów historii motoryzacji.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.